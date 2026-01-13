PortCastelló cierra 2025 con un crecimiento de un 6,5% al mover 18,6 millones de toneladas

PortCastelló cierra 2025 con un crecimiento de un 6,5% - AUTORIDAD PORTUARIA

CASTELLÓ 13 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El puerto de Castellón ha cerrado el ejercicio 2025 con un tráfico total de 18.601.325 toneladas de mercancías, lo que supone un crecimiento del 6,53 por ciento respecto al año anterior. Estos datos consolidan la evolución positiva de PortCastelló y refuerzan su papel como infraestructura clave al servicio de la industria y de los sectores productivos de su entorno, según ha informado la Autoridad Portuaria en un comunicado.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha subrayado que los resultados de 2025 reflejan un crecimiento sólido y equilibrado, basado en una estrategia orientada a reforzar la competitividad del puerto y a acompañar las necesidades reales de la industria y los clientes.

Por tipología de tráfico, el crecimiento se apoya principalmente en los graneles líquidos, que alcanzan las 9.170.695 toneladas, con un incremento del 7,88%, y en los graneles sólidos, que superan las 8.163.211 toneladas, creciendo un 6,33% en el conjunto del año. Estos datos confirman el peso estratégico del puerto de Castellón en el suministro energético y de materias primas para sus sectores productivos.

El tráfico de contenedores refuerza asimismo la diversificación del puerto. En 2025, PortCastelló ha movido 99.416 TEU, lo que representa un aumento del 13,91% y sitúa al puerto rozando el umbral de los 100.000 contenedores, consolidando las líneas regulares y el papel cada vez mas relevante del contenedor en la operativa portuaria de PortCastelló.

El aumento de tráficos tiene su reflejo directo en la actividad marítima. A lo largo del ejercicio han escalado en el puerto de Castellón 1.383 buques, un 3,83% más que en 2024.

Entre las principales mercancías canalizadas durante 2025 destacan el petróleo crudo, el feldespato, el fuelóleo, las gasolinas, el cemento a granel y los cereales, reafirmando a PortCastelló como un puerto estrechamente vinculado a sectores estratégicos como el energético, el cerámico, el químico y el agroalimentario.

PETROLEO, PRINCIPAL MERCANCÍA MOVIDA

En concreto, el petróleo crudo se sitúa como la principal mercancía movida en los muelles del puerto de Castellón durante 2025, con un total de 5,2 millones de toneladas, lo que supone un crecimiento del 11,6% respecto al año anterior. Le sigue el feldespato, segunda mercancía en volumen de tráfico, que registra también una evolución muy positiva, con un incremento del 12,6% a lo largo del ejercicio, reforzando el vínculo del puerto con el sector cerámico y la industria de materias primas.

En tercer lugar, el fuelóleo se consolida como una de las mercancías estratégicas del puerto, con un total de 1,1 millones de toneladas movidas en 2025 y un destacado crecimiento del 32%, uno de los aumentos más significativos del año.

En el ámbito internacional, los principales intercambios comerciales se han producido con países como Turquía, Marruecos, Guinea, Canadá, Egipto, Rumanía e Italia.

Rubén Ibáñez ha señalado que "las cifras reflejan que PortCastelló gana peso como nodo logístico fiable, gracias a la mejora de las infraestructuras, la eficiencia operativa y una intensa acción comercial en mercados clave".

De hecho, durante el ejercicio, el puerto ha continuado avanzando en proyectos estratégicos vinculados a la modernización de sus instalaciones, la mejora de la operativa y la captación de nuevos tráficos, en paralelo a una agenda activa de misiones comerciales y contactos con operadores internacionales, que están permitiendo consolidar y diversificar la base de clientes.

Con este balance, PortCastelló sienta las bases para seguir avanzando como motor logístico y económico del arco mediterráneo. Lo hace además sobre bases sólidas, como son la aprobación del proyecto estratégico de ordenación del muelle de Costa situado en la dársena sur del puerto de Castellón para incrementar la capacidad operativa. El reciente acuerdo marco de la estiba y la reordenación de las terminales para su polivalencia contribuirán a consolidar a PortCastelló entre el Top 10 de los puertos españoles.

PortCastelló se prepara además para crecer con un volumen de inversiones público-privadas que supera los 740 millones de euros hasta 2029, una cifra que evidencia la confianza del tejido empresarial y logístico en el potencial del puerto. Estas inversiones están orientadas a acelerar infraestructuras productivas clave vinculadas a la conectividad, la expansión portuaria, la sostenibilidad y la seguridad.