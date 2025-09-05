PortCastelló presenta propuesta "innovadora" en Seatrade para posicionar a Castellón como destino de cruceros - AUTORIDAD PORTUARIA

CASTELLÓ 5 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La Fundación PortCastelló presenta en Seatrade Europe 2025 una propuesta "innovadora" y con proyección internacional para posicionar a Castellón como destino de cruceros. Esta feria, de referencia del sector, se celebra del 10 al 12 de septiembre en Hamburgo (Alemania).

La Autoridad Portuaria de Castellón, a través de la Fundación, está trabajando en una campaña de captación de escalas que combina ciencia, turismo y cultura, así como una experiencia única para los cruceristas.

Bajo el lema 'Castellón, bajo la sombra del sol', la Fundación ha convertido el eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026 en uno de los principales ejes estratégicos de la próxima temporada.

Además, la Fundación PortCastelló llevará a la feria otros atractivos como una programación temática para cruceros, la colaboración con instituciones científicas, o infraestructura y logística adaptada.

Este año está siendo de récord para PortCastelló con un total de once escalas de cruceros en 2025, frente a las tres del año pasado. Por otro lado, hasta final de año hay previstas un total de seis escalas que recalarán en el puerto de Castellón durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Los cruceros en el puerto de Castellón se reanudarán el próximo domingo 21 de septiembre con la llegada del World Navigator de la compañía Mystic Cruises.

SEATRADE EUROPE

Seatrade Europe es el evento de referencia en Europa para el sector del turismo y tráfico de cruceros. Reúne a los principales actores de la industria: navieras, autoridades portuarias, destinos turísticos, operadores de excursiones, proveedores de servicios y empresas especializadas. La feria ofrece un entorno profesional único para establecer contactos comerciales, analizar tendencias del sector y posicionarse en el competitivo mercado europeo de cruceros.

En su última edición, Seatrade Europe reunió a más de 250 expositores de 90 países, con la participación de más de 3.500 profesionales del sector. El evento cuenta con un completo programa de conferencias y espacios de networking que abordan temas clave como la sostenibilidad, la innovación portuaria, la digitalización y la evolución del mercado europeo de cruceros.