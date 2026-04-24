PortCastelló recibe 264 turistas, la mayoría americanos, a bordo del primer crucero del año

PortCastelló recibe 264 turistas americanos a bordo del primer crucero del año - AUTORIDAD PORTUARIA

CASTELLÓ 24 Abr. (EUROPA PRESS) - -

PortCastelló ha recibido hoy el primer crucero del año. El lujoso 'Seabourn Venture' con capacidad para 264 pasajeros, en su mayoría de origen americano, y 120 tripulantes, ha recalado a las ocho de la mañana en el dique este del puerto de Castellón, donde permanecerá atracado hasta las cinco de la tarde cuando ponga rumbo a Barcelona.

El buque, que ofrece servicio Ultra - Luxury Expedition Ship, y que inició su travesía el pasado 4 de abril en Río de Janeiro, está operado por la compañía Seabourn Cruise Line, del grupo Carnival Corporation, y consignado por Gimeno Logística Portuaria, que se estrena como subagente en Castellón. Este crucero repetirá escala en Castellón en 2027 y 2028.

Durante su estancia en puerto, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha visitado el buque, de 172,30 metros de eslora, 26 metros de manga y GT de 23,615 toneladas, dando la bienvenida a su capitán, Jeroen Schuchmann, al que ha hecho entrega de una metopa conmemorativa.

Ibáñez, ha destacado la importancia de esta primera escala del año señalando que "la llegada del Seabourn Venture marca el inicio de la temporada de cruceros en PortCastelló que se suma a las 23 escalas ya cerradas para los dos próximos años, al tiempo que refuerza el posicionamiento de PortCastelló como destino atractivo para el turismo internacional de alta gama y los cruceros boutique".

El máximo representante de PortCastelló ha subrayado que este tipo de buques, "de perfil exclusivo y con un elevado poder adquisitivo", generan un impacto "muy positivo" en el tejido económico y turístico de la provincia, "dinamizando tanto la ciudad de Castellón como el conjunto del territorio".

"Seguimos trabajando para consolidar Castellón como escala estratégica en el Mediterráneo, apostando por un modelo de cruceros sostenible, de calidad y alineado con el desarrollo económico del entorno", ha añadido el máximo responsable de PortCastelló.

SEIS EXCURSIONES

Los cruceristas, en su mayoría de nacionalidad americana, han realizado excursiones a Peñíscola, Morella - San Mateo, Castellón, con visita a las bodegas 'Carmelitano' en Benicàssim, Valencia y Benlloc - Vilafamés.

Además, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Castellón, a través del Patronato Municipal de Turismo, se ha previsto un tren turístico cada media hora con recorrido por la playa del Pinar y un autobús lanzadera que conectará el puerto con el centro de Castellón de manera ininterrumpida durante toda la jornada.

En este sentido, Ibáñez ha puesto en valor la coordinación institucional. "La colaboración entre la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Castellón y el sector turístico es clave para ofrecer una experiencia de calidad a los cruceristas, poniendo a disposición medios para acercarles los principales atractivos culturales, gastronómicos y patrimoniales tanto de la ciudad de Castellón como de la provincia", ha concluido.