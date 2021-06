El post rock y expresionismo alemán de Toundra, nueva confirmación de #SentDeleste

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de conciertos #SentDeleste ha confirmado en su cartel, para el 26 de noviembre, el espectáculo 'Das Cabinet des Dr. Caligari' de Toundra, el nuevo viaje instrumental de la banda en la que pone música a la película expresionista centenaria.

Considerada como la primera película expresionista y como la película de terror más influyente, 'El Gabinete del Doctor Caligari' (Robert Wiene, 1920) ha cumplido cien años volviendo a las pantallas con el acompañamiento de la banda madrileña de post rock instrumental.

El disco de la banda sonora que Toundra creó para la película entró en el top 10 de ventas en España y ha cosechado críticas *"impresionantes", ha explicado la organización del festival en un comunicado.

Su composición para la película, realizada por Alberto Tocados López (sintetizadores), Alejandro Pérez Cañadas (percusión y piano), Esteban Jiménez Girón (guitarra eléctrica) y David López Paños (guitarra eléctrica), surge de un respeto profundo a la gran obra del cine. Los ritmos eternos, las melodías aparentemente sencillas y la abundante percusión intensifican las angulosas y coloreadas escenas con una interpretación en directo que no deja lugar a dudas sobre el altísimo nivel técnico de los músicos.

En palabras del propio grupo: "Hemos de advertir que esta banda sonora no se puede entender como un nuevo disco de Toundra. No lo es. Es una nueva aventura en busca de algo que no sabíamos qué era, pero que nos motivaba emprender juntos".

Toundra acompañará con sus acordes y melodías al siniestro personaje Doctor Caligari por sus juegos de hipnosis. Imagen y música en directo, cine y banda sonora, viajarán juntos de la mano de Toundra y Robert Wine el 26 de noviembre en Rambleta.

El ciclo cuenta una vez más con el impulso de Cervezas Alhambra y pretende ser una experiencia musical para disfrutar sin prisa y con los cinco sentidos. Pero #SentDeleste no acaba ahí, ya que hay más conciertos programados que se anunciarán próximamente.