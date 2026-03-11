'Postals' y 'Bolero' llegan este fin de semana al Teatre Arniches de Alicante

Representación de la obra de teatro 'Postals' - GVA

ALICANTE, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha indicado que este fin de semana ofrecerá un programa doble en el Teatre Arniches de Alicante con la obra 'Postals', de L'Horta Teatre, y 'Bolero', una propuesta internacional de la compañía francesa de danza Cie DK59 dirigida al público familiar.

'Postals' es una obra de la alicantina Guadalupe Sáez que plantea un viaje desde los años 70, con el 'boom' turístico, hasta el turismo "explosivo" del siglo XXI. La función será protagonizada por Verònica Andrés, Carmen Díaz y Alfred Picó, bajo la dirección de Pau Pons y Kika Garcelán, según ha informado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

La pieza, que podrá verse este viernes a las 20.30 horas, busca ofrecer "una mirada a la evolución de las vacaciones y el entretenimiento a lo largo de las últimas décadas" y reflexionar sobre "el modelo de turistificación actual en clave de comedia y con carácter documental y música en directo".

L'Horta Teatre es "una de las compañías más destacadas de la Comunitat Valenciana y con mayor reconocimiento estatal", según la Generalitat. Entre sus distinciones se encuentra el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, concedido en 2023, y el Premio al Mérito Cultural Ciudad de Valencia, en 2025.

Por otra parte, este domingo a las 12.00 horas el Teatre Arniches presenta la propuesta internacional 'Bolero', de la compañía francesa Cie DK59, dentro del ciclo familiar 'Som menuts'.

Se trata de un espectáculo de danza para niños a partir de cinco años centrado en el Bolero de Ravel, "una de las composiciones musicales más famosas del mundo", que el director e intérprete Gilles Verièpe convierte en "una sesión lúdica para conectar con todas las generaciones".

'Bolero' cuenta con una coreografía que busca mostrar "las infinitas posibilidades del cuerpo en movimiento a través de multitud de estilos", como danzas folclóricas rusas, judías, bávaras y africanas o en un baile viral de TikTok.