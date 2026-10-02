PP acusa a Puente y Bernabé de "falta de previsión" en las Cercanías y "dejar tirados a los valencianos en plena alerta"

El portavoz de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes, Joserra González de Zárate - JOSÉ CUÉLLAR

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes, Joserra González de Zárate, ha criticado el "caos absoluto" provocado, a su juicio, este jueves por la gestión del Gobierno de España ante la alerta roja decretada en las provincias de Valencia y Castellón.

El diputado 'popular' ha señalado directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a quienes ha acusado de "dejar tirados a cientos de valencianos en plena alerta roja".

González de Zárate ha lamentado que Renfe "cancelara los servicios de Cercanías cuando la alerta roja llevaba horas decretada, dejando a decenas de personas atrapadas en la Estación del Norte de València, sin información y sin saber cómo regresar a sus casas".

En contraposición, ha continuado en un comunicado, "Metrovalencia redujo servicios para adaptarse a la alerta con seguridad pero manteniendo servicio para el personal esencial o los desplazamientos en marcha".

El diputado ha puesto el foco también en la actuación de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, "que anunció la suspensión de Cercanías apenas 24 minutos antes de que se produjera, cuando decenas de usuarios ya se encontraban en la estación".

"Óscar Puente y Pilar Bernabé han demostrado una falta de previsión y de responsabilidad impropia de una situación de alerta roja. No estamos hablando de una incidencia menor ni de un retraso: estamos hablando de la seguridad de las personas", ha remarcado el portavoz 'popular'.