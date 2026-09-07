El PP afea a Morant que ahora se "rasgue las vestiduras" con Mompó pero admite: "No es necesario llegar al insulto"

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor - PPCV

VALÈNCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha afeado a la secretaria general del PSPV, Diana Morant, que ahora se "rasgue las vestiduras" tras haberle llamado "lameculos" el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, cuando ella es "exactamente la misma que hace unas semanas" llamó "Hitler" y "nazis" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, aunque ha reconocido que no es "necesario" ni "recomendable llegar al insulto" en política.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, días después de que Mompó calificara a Morant en un mensaje en la red social 'X' de "lameculos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le espetara: "No vales para nada, así de claro".

El portavoz 'popular' ha afirmado que Morant está "muy desafortunada, muy desacertada y un poquito fuera de sí, y fruto de todas esas situaciones le viene todo esto". "Si quisiese ahora hacer política de esto, diría que yo mismo, que no soy partidario de los insultos, porque me gusta el choque ideológico, pero no el insulto personal, lo he padecido", ha afirmado.

En este punto, ha apuntado que el síndic de Compromís, Joan Baldoví, le llamó "puto maleducado" durante una junta de síndics y entonces no vio "que nadie del PSOE pestañease". "Ni se inmutaron, no vi a nadie que pidiese perdón, que pidiese disculpas", ha remarcado.

Además, ha mencionado que el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, "el número dos de Diana Morant", le dijo en un 'tuit' a la diputada del PP Mar Galcerán, con síndrome de Down, "que tenía la mente sucia" y entonces Morant "no salió a reprocharle nada".

Tampoco, ha continuado, cuando "continuamente el ministro por excelencia de la bronca y el insulto", el titular de Transportes, Óscar Puente, "está continuamente insultando a todo el mundo". "Nadie del propio PSOE sale a decirle absolutamente nada", ha incidido.

"ESPIRAL MUY PELIGROSA DE SEÑALAMIENTO"

De cualquier modo, y "al margen del insulto que debe ser siempre prescindible y no recomendable en política", Pastor ha considerado que el PSOE a nivel nacional "y la delegación valenciana, que es la más 'sanchista' de todas, han entrado en una espiral muy peligrosa de señalamiento, crispación e insulto hacia aquellas personas que no piensan como ellos". "Lo han hecho con periodistas, lo han hecho con jueces y lo han hecho últimamente con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por el tema de Ceuta", ha indicado.

Así, el síndic del PP ha cuestionado que, para los socialistas, "todo aquel que no comparte y que saca los pies del tiesto de lo que es el dogma de la secta de Pedro Sánchez hay que señalarlo y de alguna manera reencornarlo y ponerle una X en la frente, como que no es de los buenos". "Eso es peligroso, no es cualquier cosa", ha advertido.