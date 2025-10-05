El PP afirma que el Consell "ha revertido en un año la parálisis heredada del Botànic en el cribado de cáncer de mama"

VALÈNCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidad del Grupo Popular en Les Corts, Nieves Martínez, ha afirmado hoy que "el Consell del Partido Popular ha revertido en apenas un año la parálisis y la falta de inversión que dejó el Botànic en el programa de cribado de cáncer de mama".

Martínez ha recordado, ante las crítica a la gestión del PSPV, que "el año 2024 fue de transición y reparación de la mala gestión anterior, cuando nos encontramos con 11 mamógrafos inutilizables y una estructura asistencial obsoleta".

Aun así, ha destacado que "se renovaron todos los equipos, se incorporó la inteligencia artificial en la lectura de las pruebas y se integraron las Unidades de Prevención del Cáncer de Mama (UPCM) en los servicios hospitalarios".

Así, ha recalcado que "el actual Consell ha apostado por una estrategia digital avanzada que ya está dando resultados". En este sentido, ha destacado que "de enero a septiembre de 2025 se han realizado 10.000 mamografías más que en el mismo periodo del año anterior, lo que confirma que la reestructuración puesta en marcha funciona y mejora la detección precoz del cáncer de mama".

Martínez ha recordado que "los años 2021 y 2022 fueron de recuperación de las listas tras la pandemia, y 2024 fue el ejercicio en que se corrigieron los errores heredados y se pusieron las bases para modernizar el sistema", por lo que "no se pueden comparar dos modelos de asistencia tan diferentes". "Hoy podemos afirmar que el nuevo modelo está plenamente operativo, con equipos renovados, tecnología de vanguardia y mejor coordinación entre las unidades y los hospitales", ha subrayado.

Por último, la portavoz popular ha reprochado al PSPV que "intente manipular las cifras y utilizar la salud de las mujeres como arma política". "El Consell de Carlos Mazón está haciendo exactamente lo que el Botànic no supo hacer: garantizar que cada mujer valenciana tenga acceso rápido, seguro y eficaz al cribado del cáncer de mama", ha concluido.