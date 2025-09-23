El PP de Alicante anuncia un "servicio de atención al desarrollo infantil" en la Oficina de Maternidad pactada con Vox

Archivo - Inauguración de la Oficina de la Maternidad de Alicante en noviembre de 2024 - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

Compromís lamenta que se vayan a destinar "casi 400.000 euros" para la gestión externa del "chiringuito antiaborto"

ALICANTE, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del ejecutivo del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, ha informado de que la junta de gobierno local ha aprobado la convocatoria de un procedimiento abierto para contratar un "servicio de atención al desarrollo infantil", que se prestará a través de la Oficina de la Maternidad. La iniciativa forma parte de los acuerdos alcanzados por los 'populares' con Vox, que está en la oposición.

El presupuesto base de licitación es de 389.243 euros y se contempla la prestación del servicio "por dos años, prorrogables por dos más", con el fin de "apoyar" a mujeres en periodo prenatal, a sus parejas y a familias con niños y niñas de cero a seis años, "con especial atención" a la franja de menores con edades comprendidas entre cero y tres.

Así lo ha indicado Cutanda este martes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, en la que ha detallado que esta herramienta "ofrecerá información, orientación, atención social y psicológica especializada", además de "acompañamiento en la crianza y el desarrollo infantil". También se realizarán "intervenciones individuales, familiares y grupales, con visitas domiciliarias, sesiones de formación y actividades comunitarias".

VOX: "GRAN VICTORIA"

Por su parte, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Carmen Robledillo, ha indicado que la aprobación de este asunto en la junta de gobierno local supone una "gran victoria" para su formación, que tiene "en el centro" de las políticas "a la familia frente al abandono que hace el Gobierno de Pedro Sánchez".

"Alicante va a ser una ciudad pionera en la defensa de la infancia y la familia en toda España", ha manifestado Robledillo en declaraciones a los medios, porque se van a destinar "recursos de los alicantinos" a "fomentar la natalidad y la maternidad".

Preguntada sobre qué aporta este servicio a la ya existente Oficina de la Maternidad, la edil de Vox ha indicado que se destinará dinero no solo al desarrollo de niños de cero a tres años sino "desde que una madre se queda embarazada", para "fomentar" ayudas económicas y jurídicas o material que puedan necesitar.

Según Robledillo, también "se van a hacer cursos" y habrá "subvenciones y ayudas para las más desfavorecidas", para que, durante los tres primeros años de vida de sus hijos, "puedan afrontar los gastos que conlleva un bebé".

COMPROMÍS: "CHIRINGUITO ANTIABORTO"

De otro lado, la edil de Compromís Sara Llobell ha valorado que este procedimiento, que sirve "para contratar la gestión de la oficina antiaborto", supone "una puja de casi 400.000 euros para gestionar este chiringuito de forma externa". Todo ello, "casi un año después" de la inauguración "exprés" que los 'populares' "hicieron para plegarse a las demandas de los ultras" de Vox y "poder aprobar", así, los presupuestos, según ha remarcado.

"Desde Compromís denunciamos este hecho, que es una absoluta vergüenza. Mientras no tienen dinero para el centro de mayores de plaza América ni para el mantenimiento de las escuelas alicantinas, entre otras, sí tienen para un chiringuito que Vox quiere utilizar para coaccionar a las mujeres", ha resaltado Llobell en declaraciones distribuidas a los medios.

Y ha sentenciado: "El propio Consell no reconoce esta Oficina de la Maternidad de Alicante, el chiringuito antiaborto, como sabe todo el mundo, y tal y como se explica en una pregunta parlamentaria de Compromís al respecto. Nos responden que no se puede dotar a esta oficina de personal funcionario del contrato programa y que los supuestos servicios de atención a la maternidad ya los presta la Generalitat".