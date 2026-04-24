El PP "analiza" la iniciativa de prioridad nacional de Vox en Les Corts "para llegar a los acuerdos necesarios"

Los síndics de PP y Vox, Nando Pastor y José Mª Llanos, en la junta de síndics - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha asegurado que su grupo parlamentario está "analizando" la iniciativa registrada por Vox en la que pide aplicar la 'prioridad nacional' en el acceso a prestaciones públicas "para después poder llegar a los acuerdos y a los consensos necesarios". Además, ha sostenido que "el tema del arraigo siempre ha estado ahí" y que este es un "debate estéril" y una "cortina de humo" generada por el Gobierno.

Así lo ha manifestado a los periodistas en un acto en la Diputació de València, un día después de que Vox registrara en Les Corts una proposición no de ley (PNL) de tramitación de urgencia en la que insta al Consell a solicitar al Gobierno garantizar "la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles" y establecer este principio en el acceso a todas las ayudas sociales, servicios públicos o programas de vivienda, así como en el acceso al sistema de prestaciones y pensiones públicas.

Preguntado expresamente por si el PP apoyará esta PNL, Pastor ha contestado: "Nosotros estamos viendo, como siempre hemos hecho, con seriedad, analizando, documentando, para después poder llegar a los acuerdos y a los consensos necesarios".

"Lo hemos demostrado a lo largo de estos meses, que somos capaces no solo de aprobar una PNL, de matizarla o de enmendarla, sino de sacar adelante un gobierno en un tiempo récord, sin altibajos, sin disonancias, sin ninguna cuestión extraña. Y creo que eso es mucho más difícil, más importante, que sacar adelante una PNL", ha añadido.

Dicho esto, ha asegurado que "el tema del arraigo siempre ha estado ahí, incluso en otros gobiernos, por parte del Botànic ha estado ahí", en anterior al ejecutivo valenciano presidido entre 2015 y 2023 por el socialista Ximo Puig junto a Compromís.

El síndic 'popular' ha opinado que "este tema, el tema de los inmigrantes, es nuevamente una de las cortinas de humo que el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza habitualmente para tapar y para que no se hable de los problemas que de verdad afectan al Partido Socialista y en este caso al Gobierno de España, que no son pocos y que todos sabemos que no están en los inmigrantes sino en el Supremo".

"Estamos cayendo en una trampa y creando un debate nacional estéril y falso para que no hablemos que lo de verdad importa en estos momentos y afecta al Partido Socialista y al Gobierno de Pedro Sánchez que, repito, no son los inmigrantes: es lo que está ocurriendo hoy en el Supremo", ha abundado.