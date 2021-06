El PP asegura que los números "no salen" y acusa al Consell de "hacer trampas" con la cuenta general

VALÈNCIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Economía del grupo 'popular' en Les Corts Valencianes, Rubén Ibáñez, ha afirmado que el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2020 pone de manifiesto que el Consell "hace trampas para intentar tapar que (Ximo) Puig, en el peor momento de la pandemia exprime más a los valencianos, los endeuda más y ejecuta menos. La pandemia no oculta la mala gestión económica del Botànic".

Ibáñez ha denunciado en un comunicado que durante la crisis sanitaria "cuando peor lo estábamos pasando los valencianos, este Consell recaudó 500 millones de euros más a los ciudadanos". "Estas cuentas muestran las peores vergüenzas de la gestión de Puig y ponen sobre la mesa que en el momento en el que los valencianos se enfrentaban a la peor crisis sanitaria y económica de las últimas décadas, más recaudaba el Consell".

"No solo aumenta la recaudación, también aumenta la deuda de los valencianos por la incapacidad de Puig de gestionar el dinero de todos", ha sostenido Ibáñez, quien ha añadido que "tanto es así que la deuda a largo y corto plazo aumenta en 2.500 millones de euros". "Recaudamos más, recibimos más dinero del Estado y lejos de recortar deuda, se dispara, las cuentas no salen", ha señalado Ibáñez.

En esta línea ha criticado que esta cifra "se suma a los 1.300 millones presupuestados por la Generalitat pero que no se han gastado". "No solo nos endeudan sino que no ejecutan lo prometido", ha señalado, al tiempo que ha agregado que, de ese total, 256 millones "tienen que ver con inversiones no realizadas, inversiones para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de los valencianos, que duermen en un cajón".

El portavoz de Economía del PP ha añadido que "a todo este desastre económico se suman los 2.241 millones de euros que el Consell tiene sin pagar", lo que refleja una realidad "nefasta" y "un futuro incierto" porque al final "con Puig pagamos más, se ejecuta menos, tenemos más deuda y más impagos". "Si algo ha puesto de relieve la pandemia es que a Puig solo le preocupa crear más agencias y pagar a más altos cargos", ha señalado.