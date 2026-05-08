El PP censura la negativa de José Mª Ángel a comparecer en Corts: "Confirma el boicot del Gobierno a la comisión dana"

Archivo - El síndic del PP, Nando Pastor, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha acusado al Gobierno de España de "boicotear" la comisión sobre la dana de Les Corts Valencianes tras la negativa del que fuera comisionado del Gobierno de España para la Reconstrucción José María Ángel a comparecer en este foro el próximo lunes: "Confirma el boicot del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde el principio hasta el final, los socialistas han intentado que no se escuche ni se conozca en esta cámara la verdad sobre lo que pasó" el 29 de octubre de 2024.

Ángel ha remitido este viernes un escrito dirigido a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, en el que argumenta que esta comisión "no está habilitada" para solicitar su comparecencia, dado que el control parlamentario ejercido por la misma "se circunscribe a la actuación de los órganos y autoridades de la comunidad autónoma".

En un comunicado, Pastor ha lamentado el argumento esgrimido por Ángel para rechazar su comparecencia, el de la "falta de competencia" de las instituciones autonómicas para fiscalizar a organismos estatales. Según ha apuntado, este razonamiento es "el mismo" que expuso la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, para "negar la documentación solicitada para empezar los trabajos".

"Esa respuesta de Bernabé en junio de 2025, pocos días después de que se constituyera la comisión, ha sido también la postura del Gobierno de Sánchez a todas y cada una de las peticiones de comparecencias y de información durante el año que llevamos de investigación", ha lamentado el síndic 'popular'.

"Ni los que están en activo ni los que están retirados. Ni con título falsificado ni sin él. Los socialistas dan la espalda a los valencianos y a las propias víctimas de las riadas", ha criticado Pastor, que ha advertido de que Ángel "fue secretario autonómico de Emergencias con el Botànic e, incluso, durante varios meses de la actual legislatura, lo que le colocaría en posición de tener que comparecer en Les Corts".

"SERIEDAD Y RIGOR"

Según ha lamentado Pastor, "los que se rasgaban las vestiduras esta semana porque concluían los trabajos son los mismos que una vez más se niegan a declarar y dar la cara". Y ha contrapuesto "esta actitud, la del PSPV que fue el único grupo parlamentario que votó en contra de la investigación parlamentaria, con el Consell del PP, que ha contestado a más del 98% de las casi 4.000 solicitudes de información de la oposición sobre la dana al margen de la propia comisión".

Por último, Nando Pastor ha garantizado que la comisión de investigación de la dana "seguirá trabajando esta semana con seriedad y rigor pese al bloqueo constante del Gobierno de Sánchez". "Nuestro objetivo es claro: esclarecer qué ocurrió antes, durante y después de la dana por respeto a las víctimas y al conjunto de los valencianos", ha concluido.