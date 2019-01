El PP critica: "La legislatura del Botànic se resume en políticas ficticias e incumplimientos"

Publicado 31/12/2018 13:22:04 CET

VALÈNCIA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo parlamentario 'popular' en Les Corts Valencianes, Jorge Bellver, ha afirmado este lunes que la legislatura del Consell del Botànic "se resume en políticas ficticias desde lo económico, presupuestos que luego no cumple y la imposición y falta de libertad en educación".

Bellver ha hecho en estos términos un balance de final de periodo de sesiones en Les Corts y casi final de legislatura ante las elecciones del próximo mes de mayo y ha criticado que el Consell de PSPV y Compromís "haya subido los impuestos".

Según ha sostenido Bellver en un comunicado, "desde el inicio de legislatura son más de 3.600 millones de euros los que se ha incrementado en impuestos para todos los valencianos". El diputado del PP se ha referido también al pasado debate de Presupuestos, y ha señalado que el Consell "ha presentado las mismas medidas, que tendrán los mismos resultados".

"No solo no cumplen lo que aprueban, unas cuentas ficticias, sino que además no escucha al principal partido de la oposición", ha lamentado. Así, ha señalado que se presentaron un total de 1.957 enmiendas a las cuentas de la Generalitat, de las que 1.064 eran del PPCV y de ellas se aceptó únicamente una quincena, "que además no tenían contenido económico".

INCREMENTO DE "CHIRINGUITOS"

A su juicio, "ni cumplen los presupuestos ni luego sacan adelante las medidas que anuncian". En esta línea, Bellver ha explicado que el PPCV ha presentado más de 100 Proposiciones No de Ley y más de 44.000 iniciativas parlamentarias a lo largo de la legislatura "que han tenido como eje la bajada de impuestos, la reducción de la administración en la que tanto esfuerzo puso el PPCV mientras que ahora se incrementan los chiringuitos con once organismos nuevos que cuestan a los valencianos 688 millones de euros, la sanidad y la educación".

Al respecto, Bellver ha indicado que la educación "es una de las piedras angulares del programa político del PPCV" y ha manifestado que su partido quiere "devolver a los padres la libertad que se les ha arrebatado, que puedan elegir centro dentro del distrito único y libertad para escoger la lengua en la que se educa a los hijos".

"En sanidad hemos presentado iniciativas para acabar las listas de espera y vamos a blindar por ley las listas de espera en atención sanitaria de carácter programado", ha resumido. Por último, el presidente del PP en Les Corts ha indicado que su partido se ha convertido "en el muro de contención ante quienes convertir a la Comunitat Valenciana en una franquicia de Cataluña".