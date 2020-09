El PP critica que no se asuman responsabilidades en la estafa de EMT y Ribó dice que eso "le toca a la justicia"

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, Maria José Catalá, ha afeado este jueves al alcalde Joan Ribó que un año después de la estafa de 4 millones de euros a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) "no se ha asumido responsabilidades políticas ni de gestión", a lo que el primer edil ha respondido: "no seré yo quien reparta responsabilidades, eso le toca a la justicia".

Catalá, que ha interpelado a Ribó sobre este tema durante el Pleno del Ayuntamiento, ha insistido en que "más allá de las responsabilidades jurídicas había responsabilidades políticas" y le ha pedido que sea un "alcalde valiente" y que haga frente a las "amenazas de (el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe) Grezzi".

La edil ha lamentado que pasado ya un año desde la estafa "no sabemos si se van a recuperar esos 4 millones de euros y ha acusado al equipo de gobierno municipal de "falta de transparencia" y de "incoherencias" en su actuación.

En este sentido, la portavoz 'popular' ha censurado que la comisión de investigación sobre a estafa en la EMT ha sido "atípica" y que el equipo de gobierno lo quería todo "controladito". Además, ha comentado que mientras el PSPV pretende cerrar el dictamen de la comisión de investigación con la responsabilidad del gerente (Josep Enric Garcia Alemany), Ribó cree "hizo muy bien su trabajo" y reitera su confianza en él.

También ha cuestionado que mientras el alcalde "culpa" a la exdirectiva de la EMT Celia Zafra y a CaixaBank de haber posibilitado la estafa, "los letrados de esta casa frenaron la vista en lo laboral porque quieren llegar a un acuerdo con ella. ¿En qué quedamos: es un despido procedente o improcedente?", ha se ha preguntado.

"DEBERÍAN SER GUIONISTAS DE STRANGER THINGS"

Al "desdichado" aniversario de la estafa de 4 millones en la EMT, ha continuado Catalá, se suma ahora el robo de 5.000 euros en el Palau de la Música, donde "sospechosamente su director tenia 5.000 euros en un cajón, que parece que no ha sido forzado y en ese punto del despacho no había cámaras de seguridad", ha puntualizado.

"¿No le parece muy extraño todo esto?", le ha preguntado la edil 'popular'. En su opinión, todo esto muestra una "incapacidad para gestionar dinero publico escandalosa". "Podrían ser guionistas de 'Stranger Things' porque pasan cosas muy extrañas, y todo en agosto", ha dicho en alusión a la conocida serie de Netflix.

En este punto, la portavoz municipal del PP ha afeado a Ribó que ponga "excusas" y diga que lo de la EMT es una estafa como a cualquier empresa o que "5.000 euros son poco dinero".

"EVIDENCIA DOBLE"

Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, ha respondido: "No seré yo quien reparta responsabilidades, eso le toca a la justicia", ha puntualizado.

No obstante, Ribó ha insistido en lo que considera una "evidencia doble" y ha sostenido que "si la jefa de Administración (Celia Zafra) no hubiera hecho lo que hizo, la sustracción de 4 millones no se hubiera producido y si la entidad bancaria (CaixaBank) que ejecutó las transacciones hubiera tenido las precauciones que tuvo por ejemplo Bankia, tampoco se hubiera producido la sustracción".

En todo caso, más allá de los "problemas" que tiene la EMT y que ha cifrado en tres --la estafa de 4 millones, la mala financiación y la pandemia de la Covid--, el primer edil ha resaltado que desde 2015, la EMT cierra cada año con beneficios, ha aumentado el servicio en su área metropolitana, ha creado nuevos bonos, ha hecho 376 nuevos contratos, ha comprado 184 autobuses y ha aumentado cerca de un 10% sus usuarios.

Además, la mayoría de la población lo considera "el mejor servicio del Ayuntamiento" y Forbes la ha situado como la mejor empresa de transportes del año, ha sentenciado.