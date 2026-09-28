PP dice estar “al lado” de Llorca, reivindica los acuerdos con Vox y tacha al Gobierno de “verdadera oposición"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), recibe el aplauso de la bancada popular durante el Debate de Política General de la Comunitat Valenciana, en les Corts Valencianes, a 28 de septiembre de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha asegurado al ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que el grupo parlamentario ‘popular’ “está a su lado” y apoya su gestión al frente del Consell desde hace diez meses, al tiempo que ha defendido la “mayoría parlamentaria” salida de las urnas desde 2023 que, según él, “se ha ido renovando votación tras votación” en los acuerdos junto a Vox.

Además, ha definido al Gobierno de Pedro Sánchez como “la verdadera oposición” al Consell, al considerar que pone “palos en las ruedas” al progreso en la Comunitat Valenciana y que practica “deslealtad institucional”.

Durante su intervención este lunes por la tarde en el Debate de Política General, Pastor ha recalcado a Llorca: “El grupo parlamentario ‘popular’ está a su lado, de su Consell y de su gestión. Diez meses después, todo a lo que usted se comprometió lo ha cumplido”.

Un ‘president’, ha reivindicado, que “ha venido a dar la cara” en un debate que “Sánchez lleva cuatro años sin convocar”, como ha recordado que también lleva “cuatro años sin presentar presupuestos, una auténtica vergüenza”, a diferencia del Consell desde 2023.

“Diez meses después de ser investido, podemos decir que Juanfran Pérez Llorca cumple, acuerda y presupuesta. Lo de las promesas incumplidas no va con nosotros”, ha proclamado. Entre las medidas impulsadas ha resaltado la disminución de la burocracia, el aumento de la recaudación, el “dinamismo económico” o la “reducción” de las listas de espera sanitarias.

LOS ÚNICOS DOSIERES, "LOS DE LA UCO Y LA UDEF"

En respuesta a las críticas en el debate del síndic del PSPV, José Muñoz, sobre los supuestos dosieres las "presuntas corruptelas” en la gestión de Llorca, Pastor ha subrayado, “con toda sinceridad”, que los “únicos” informes que conoce “los firma la UCO y la UDEF” y no hablan del PP, sino del PSOE, en alusión a los casos judiciales del exministro José Luis Ábalos o el expresidente Zapatero.

“Ningún informe habla de mi partido, hablan de ellos. No los firma Mortadelo y Filemón, los firma la UCO”, ha abundado.

Dirigiéndose a Joan Baldoví (Compromís), el síndic del PP ha destacado que el Consell, mediante su “política de libertad” educativa ha logrado “sacar las manos” de la coalición valencianista de las aulas durante su etapa en el anterior gobierno del Botànic al frente de la Conselleria. También ha criticado que hablen de vivienda pública tras “ocho años sin construir ninguna”.

Por eso ha defendido que “no es una opción para la Comunitat Valenciana un gobierno de ‘sanchistas’ socialistas y ‘sanchistas’ pagafantas”, en alusión a PSPV y Compromís, respectivamente, y ha augurado que “no lo será” en las elecciones de 2027.

OTRO BOTÀNIC "NO ES UNA OPCIÓN"

Y ha insistido: “No es una opción para esta tierra que vuelvan los herederos de Ximo Puig y Zapatero, el padre político de Diana Morant (...). No es una opción que vuelvan la resucitada Mónica Oltra ni sus compañeros de Compromís (...). Sería una broma de mal gusto, sería letal”.

Es más, ha rechazado que la Comunitat Valenciana pueda convertirse en “una fotocopia del pacto Frankenstein entre ‘sanchistas’ e independentistas que mantiene a Sánchez en la Moncloa y en el que la Comunitat Valenciana siempre pierde”.

Por otro lado, el síndic del PP ha acusado a PSPV y Compromís de “seguir bloqueando” la renovación de los órganos estatutarios con mandatos caducados, así como a Baldoví que todavía no haya aceptado una reunión institucional con Llorca desde su investidura.

En clave estatal, ha vuelto a reclamar al Gobierno que “pague lo que debe a los valencianos” y apruebe un fondo de nivelación y un sistema de financiación que no deje a la Comunitat por debajo de la media. Ha criticado además que el ejecutivo central “no garantiza la seguridad de las zonas inundables” y “mercadea” con los menores migrantes.