El PP dice que le "chirría" una comisión sobre Revuelta y los fondos dana: "No sé hasta qué punto podemos investigar"

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, en la reunión de la Junta de Síndics - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha argumentado que le "chirría" la propuesta del PSPV de crear una comisión de investigación en el parlamento valenciano con el fin de conocer el paradero de los fondos recaudados por la asociación juvenil Revuelta para ayudar a afectados por la dana, que se debatirá este miércoles en el pleno y se votará el jueves, porque no sabe "hasta qué punto podemos investigar" a una entidad privada "que no ha recibido fondos públicos".

Así lo ha manifestado el portavoz 'popular', en rueda de prensa este martes tras la junta de síndics, preguntado por la iniciativa del PSPV para crear una comisión que investigue los fondos recaudados por este colectivo con la dana, "que presuntamente han sido desviados", según denuncian los socialistas.

Al respecto, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha anticipado que el pleno de Les Corts debatirá este miércoles "una cuestión de ámbito estatal" como es la "financiación de Vox", en alusión a Revuelta, una organización que "parece que se ha quedado dinero destinado a la dana": "Los jóvenes de Vox parecía que querían quedárselo ellos".

El dirigente socialista ha expuesto que esta es una cuestión que les "preocupa", y más todavía "conociendo" la situación del todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, tras su expulsión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la formación, y también a raíz de la salida del exdirigente del partido Iván Espinosa de los Monteros y del exvicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo tras denunciar que la mujer de Santiago Abascal se embolsa desde 2019 una retribución de 60.000 euros anuales "a través de un proveedor del partido" por realizar "unos presuntos servicios de consultoría de redes sociales a una sociedad", dedicada a "cuestiones editoriales", que está en "pérdidas".

Ante estos escenarios, ha emplazado a la dirección regional de Vox en la Comunitat Valenciana a "dar explicaciones" al estar "alineada con las tesis de Abascal", al tiempo que ha animado al PP a apoyar la creación de esta comisión de investigación. "Todos tenemos interés en conocer dónde ha ido el dinero de estos fondos", ha sostenido.

"TENGO MIS DUDAS"

Por su parte, el síndic del PP, Nando Pastor, ha mostrado este martes sus dudas sobre la idoneidad que tendría este foro parlamentario al ser Revuelta "una entidad privada que no ha recibido fondos públicos". "No sé hasta qué punto podemos investigar a una entidad privada fuera de Les Corts", ha deslizado.

"Tengo mis dudas al respecto", ha confesado, al tiempo que ha señalado que, si Revuelta hubiera recibido alguna subvención nominativa o por concurrencia sí que podría "empezar a tener sentido" una comisión de investigación, pero esta situación no le "acaba de encajar" en este caso concreto porque se trata de dinero "que recibe de particulares". "Me chirría cuanto menos, me extraña", ha zanjado.