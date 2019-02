El PP dice que el seminario del Consell es "una estafa con un 92% de incumplimientos y cuchillos bajo las carpetas"

Publicado 04/02/2019 14:22:48 CET

Afirma que han suprimido 50 millones para los más desfavorecidos y exige a Compromís que no apoye los PGE sin una nueva financiación

La vicesecretaria regional PPCV, Elena Bastidas, ha criticado este lunes que el supuesto seminario de "unidad" que ha celebrado este fin de semana el Consell es "una tomadura de pelo" porque "todo el mundo sabe que está más muerto que vivo" y tienen "los cuchillos bajo las carpetas" y "un 92% de estafa en la ejecución de compromisos adquiridos".

Bastidas, en una rueda de prensa, ha afirmado al respecto que pese a su "autocomplaciencia" sobre lo que han conseguido en esta legislatura, la realidad es que "han quitado más 50 millones a las personas que más lo necesitan" y "no van a poder ejecutar" muchas de las medidas que han anunciado.

En ese sentido, ha afirmado que han suprimido de los presupuestos "una línea de 20 millones de ayudas a la pobreza farmacéutica, otra de 20 millones para arreglar el desastre en materia educativa" que suponen los barracones, otros 5 millones para la construcción y reforma de hospitales y centros de salud, un millón de euros para el Plan de garantía no demora y las ayudas para los investigadores.

Bastidas ha replicado que no han cumplido el 92% de los compromisos de gobierno, como ha defendido el Consell en el seminario, sino que lo que hay es "un 92% de estafa en la ejecución de compromisos adquiridos".

De hecho, ha señalado que solo han ejecutado el 79% del presupuesto, una cifra menor incluso a la del pasado ejercicio, y en concreto en "el buque insignia" que es el departamento que dirige Mónica Oltra "solo se ha ejecutado el 65% para igualdad y el 41,9% para Inclusión social mientras que la construcción de centros de mayores solo ha llegado al 22,2%. "Que Oltra vaya desempolvando las camisetas que le van a hacer falta en un futuro inmediato", le ha aconsejado.

Asimismo, ha advertido de que los valencianos van a pagar 520 euros más al año desde que Gobierno el Botánico y Pedro Sánchez en la Moncloa por el aumento de impuestos. "Vivimos la época del tuit y el titular pero los valencianos acabamos viendo que el emperador está desnudo y la realidad es que el Consell acabará como empezó, de vacaciones y sin resolver los problemas", ha apostillado.

Por ello, ha reclamado que los 70.000 euros que han costado los siete seminarios que han realizado durante la legislatura para "hacerse la foto", 10.000 por cada uno, se deberían de haber destinado a donativos a ONG o al centro de discapacitados de Burjassot.

Por contra, ha reprochado que venden como próximas "grandes cuestiones" la reversión del Hospital de Dénia, que si sigue los pasos de Alzira acabará en una "emergencia sanitaria", y un banco de ADN para identificar a las víctimas del franquismo. "Es la tónica del Consell, mirar siempre hacia el retrovisor en lugar de gestionar", ha lamentado.

Mientras tanto "no hablaron de los 66.844 valencianos que están en lista de espera, ni de los 14.000 niños que estudian en barracones", ha señalado Bastidas, que ha comentado: esta es la herencia que Isabel Bonig, presidenta del PP, tendrá que revertir en mayo".

"No solo no resuelven los problemas sino que los agravan", ha reprochado Bastidas, que ha advertido al Gobierno del Botánico que "el no atender las necesidades del presente les acabará estallando las próximas elecciones".

Asimismo, les acusado echar "siempre las culpas al PP" ya que mientras gobernaba Rajoy decían que el cambio de modelo de financiación era una cuestión de voluntad política y ahora "se contempla con sonrojo" que no lo exigen con "tanta vehemencia y ahínco". Por ello, ha exigido a Compromís que no respalden los próximos Presupuestos Generales del Estado si no incluyen un cambio del modelo.

ENCUESTAS ELECTORALES

Por otra parte, sobre los resultados de intención de voto de las últimas encuestas ha señalado que los elecciones de Andalucía marcaron un punto de inflexión" a quienes se "las daba muy felices para seguir gobernando" y han demostrado que "el cambio no solo es posible con número aritméticos sino que se ha materializado en un acuerdo de Gobierno".

Bastidas ha recalcado que hay un escenario político "cada vez más abierto" y que el PPCV está centrado en un programa "ambicioso que devuelva la ilusión" frente a un Consell de "izquierdas, con populistas y con amigos de secesionistas y de independentistas, como es Compromís" que supone "un fiasco en políticas de bienestar".