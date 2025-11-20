El PP emplaza al debate de investidura para que Llorca exponga su "fórmula de gobierno" y promete "luz y taquígrafos"

El síndic del PP, Nando Pastor, durante una reunión, en Les Corts Valencianes, a 20 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha emplazado al debate de investidura del próximo jueves para que el candidato 'popular' a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, exponga en Les Corts su "fórmula de gobierno" con "luz y taquígrafos" y "todo lujo de detalles", al tiempo que ha negado que exista un pacto "oculto" con Vox, como sostienen el PSPV y Compromís.

De este modo lo ha manifestado el recién nombrado portavoz del PP en Les Corts, en rueda de prensa tras la junta de síndics de este jueves, en la que ha celebrado: "Ayer teníamos candidato y hoy tenemos fecha --de la investidura--".

Sobre si hay novedades en las negociaciones con Vox, Pastor ha señalado que los 'populares' tienen "clarísimo" lo que Pérez Llorca les trasladó el miércoles: que va a haber "luz y taquígrafos" y que "el mejor ejemplo y escenario donde se va a exponer ante la opinión pública va a ser en el pleno del próximo jueves", donde se sabrá "cuál es la fórmula de gobierno".

Preguntado sobre si hay un "acuerdo oculto" con Vox, como sospechan el PSPV y Compromís, el síndic del PP lo ha negado y ha insistido en que el "foro donde todos los valencianos" van a conocer el programa de gobierno de Pérez Llorca será un sitio "tan público" como el hemiciclo de Les Corts. "Más público que eso no hay nada", ha sostenido.

En esta línea, cuestionado sobre si ya han alcanzado un acuerdo con la formación de Santiago Abascal, ha apostado por ir "paso a paso" y ha asegurado que el "mejor ejemplo" de ello es que "ayer teníamos candidato y hoy tenemos fecha" del pleno de investidura. "No hay que tener prisa", ha expresado.

"PASO A PASO"

Nando Pastor ha hecho hincapié en que será el próximo jueves durante el debate cuando se conocerá "con todo lujo de detalles" el "acuerdo programático de gobierno" y ha afeado al PSPV y Compromís sus "juicios de valor" sobre este asunto. "Son libres y allá ellos, nosotros vamos a ir paso a paso", ha subrayado.

Preguntado por las palabras que momentos antes ha pronunciado el síndic de Vox, José Mª Llanos, de que su formación solo investirá a Llorca si hay un acuerdo previo con el PP, Pastor ha considerado que ha sido "muy claro" al respecto y ha reiterado que los 'populares' van a ir "paso a paso" y que se está "trabajando" con los de Abascal.

No obstante, ha deslizado que él tiene "muy buenas vibraciones", aunque ha abogado por no "tener prisa" y por tener "toda la prudencia del mundo" porque "estamos en política", ha señalado.

LA TOMA DE POSESIÓN DEPENDE DEL BOE, Y DE SÁNCHEZ

Sobre si el pleno de toma de posesión será a principios de diciembre, tal y como ha dejado caer el PSPV, Nando Pastor ha apuntado que entra en escena el "invitado estrella" Pedro Sánchez --presidente del Gobierno--, que es quien, una vez se celebre la investidura, "tiene que publicar en el BOE el acuerdo plenario y, a partir de ahí, Les Corts convocarán ese pleno".

"Veremos la prisa que tiene en que los valencianos tengan cuanto antes un 'president' de la Generalitat", ha afirmado el síndic 'popular', que ha incidido en que dependerá de si Sánchez tiene "prisa" o no. De hecho, preguntado directamente sobre si la toma de posesión será el martes 2 y miércoles 3 de diciembre, ha replicado que esa pregunta habrá que hacerla "en Moncloa".

Finalmente, sobre si Vox ha pedido entrar en el Consell en el marco de las negociaciones para investir a Pérez Llorca y sobre si este va a acometer cambios en el gobierno valenciano, ha afirmado desconocer ambas cuestiones. "Eso lo sabe Juanfran Pérez Llorca mejor que nadie", ha zanjado.