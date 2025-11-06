El PP enmarca la negociación con Vox para suceder a Mazón en la "discreción" y niega que se vaya a decidir desde Madrid

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en Les Corts ha enmarcado las negociaciones con Vox para acordar la persona que sucederá a Carlos Mazón al frente de la Generalitat en la "discreción", la "responsabilidad" y la "credibilidad" que tiene que tener el proceso, al tiempo que ha garantizado que "en ningún caso" se llevarán a cabo desde Madrid, sino que "siempre se va a hacer en connivencia con los deseos de todos los valencianos".

Así lo ha manifestado este jueves en declaraciones a los medios, en las que ha asegurado que, por "encima de los personalismos" y de los "nombres propios", lo que tiene que "imperar en estos momentos" es "la necesidad de continuar trabajando por la recuperación de la zona afectada por la tragedia" de la dana y por "el impulso del tejido social y económico de toda la Comunitat Valenciana". "Esas son las prioridades que deben imperar ahora mismo en este contexto y en cualquier otro", ha sostenido.

Preguntada sobre si las negociaciones están ya en marcha, Chulià ha esgrimido que "lo que hay que hacer es cumplir el plazo en la forma de presentar una propuesta, una candidatura, y en eso es lo que se está trabajando" desde su grupo, aunque ha admitido que eso "requiere un consenso" y, por tanto, en base al mismo, "estamos trabajando". "Siempre es lo que hemos buscado desde que empezó esta legislatura", ha subrayado.

"Consenso con otros grupos parlamentarios", ha especificado, puesto que el PP tiene 40 diputados. "Esa en la realidad. Y las matemáticas dicen que tenemos que tener consenso con otra fuerza parlamentaria" para alcanzar la mayoría absoluta. Mientras, ha garantizado, dentro del Grupo Popular "siempre va a haber consenso porque siempre van a imperar las necesidades de los valencianos".

Y sobre si han empezado a haber contactos "oficiales o extraoficiales" entre Vox y el PP, la diputada 'popular' ha reconocido que "obviamente tienen que haber contactos, pero tienen que ser bajo la responsabilidad de la discreción, la tranquilidad y, sobre todo, la credibilidad que tiene que tener todo este proceso".

"EN NINGÚN CASO" SE DECIDIRÁ DESDE MADRID

Por otro lado, preguntada sobre qué significa para los valencianos que la negociación se esté "pilotando" desde Madrid, Laura Chulià ha replicado con que "todos los valencianos vimos que nuestro futuro se decidió hace un año, en octubre de 2024, desde Madrid y no precisamente desde la calle Génova", sino por la "vergüenza" que supuso que el día siguiente a la dana algunos estuvieran "más preocupados por asaltar RTVE".

En cualquier caso, ha asegurado que en "ningún caso" la negociación para elegir al sucesor de Mazón al frente de la Generalitat se está pilotando solo desde Madrid y ha garantizado que "siempre se va a hacer en connivencia con los deseos de todos los valencianos".

Finalmente, preguntada sobre dónde está Pérez Llorca, después de varias jornadas en las que el dirigente 'popular' no ha tenido apariciones públicas y tras su ausencia de la junta de síndics del martes, Chulià ha bromeado con que "tiene que estar muy pagado de que estemos todos en ese interés para saber su agenda".

VOX GUARDA SILENCIO

Por su parte, Vox ha rechazado ofrecer declaraciones este jueves. Desde la formación únicamente han facilitado un vídeo publicado en redes sociales en el que el síndic de esta formación, José Mª Llanos, critica que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros "se nieguen a rendir cuentas ante los valencianos" en la comisión de investigación de la dana en Les Corts y advierte: "Si no dan explicaciones ante los valencianos, las darán en los tribunales".