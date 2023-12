PP y Ens Uneix sacan adelante el presupuesto de la Diputación de Valencia para 2024 con el apoyo de Vox

PSPV y Compromís acusan a los socios de gobierno de plegarse a la "ultraderecha" y de beneficiar a Ontinyent



VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Valencia ha aprobado a primera hora de este viernes el presupuesto de la corporación provincial para 2024, gracias a la mayoría de los grupos del equipo de gobierno (PP-Ens Uneix), con el apoyo de Vox y el rechazo de PSPV y Compromís. Asciende a 598 millones de euros, lo que supone una bajada del 8% respecto al de 2023.

Las primeras cuentas del gobierno presidido por Vicent Mompó han salido adelante con los votos de PP y Ens Uneix junto a los dos de Vox. El PSPV finalmente no se ha abstenido al no haberse aceptado su enmienda para no recortar el Fondo de Cooperación Municipal, mientras Compromís también ha votado en contra.

Durante el debate, Vox ha condicionado su apoyo a los presupuestos a que la vicepresidenta y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, eliminara de su discurso las referencias a las palabras "género" y "machista" porque, de lo contrario, ha advertido que "se ha pasado un poco por el arco" lo acordado con su grupo. Tras las primeras intervenciones se ha llevado a cabo un receso en el que han negociado PP, Ens Uneix y Vox el apoyo de este último grupo.

Una vez aprobado, Mompó ha garantizado que el presupuesto se traducirá en "progreso" para todos los ayuntamientos y en ejecución de las inversiones, mientras ha criticado la "demagogia y crispación" de PSPV y Compromís por no votar a favor y les ha instado a que asuman los resultados del 28M. "Esto no va de nosotros y de nuestros egos, sino de municipios y personas", ha sostenido, y ha hecho hincapié en que la Diputación "no es ni del PP, ni del PSOE, ni de ningún partido".

En cambio, ha garantizado que las cuentas invitan a "soñar a lo grande y construir provincia, sin necesidad de engordarlas con un crédito bancario de más de 60 millones solo para presumir del presupuesto más alto en los 210 años de historia de la Diputación". Y ha exigido respeto a aquellos que "con sus insultos y amenazas degradaron la imagen de esta institución y aún no han pedido perdón por ello": "No tiene sentido que hablen de besamanos y que cada uno, en los despachos, pidan sus propias nominativas para los suyos, para lo que les interesa".

Como diputada de Hacienda, Laura Sáez ha defendido que se trata de un presupuesto realista y "prudente", basado en las necesidades de los pueblos y "sin artificios, por lo que ha justificado la bajada respecto a 2023 para "no recurrir a préstamos bancarios que acaban no utilizándose". Además, ha garantizado que las cuentas crecerán "exponencialmente" en los dos próximos años para "acabar la legislatura en una situación de estabilidad".

Por parte de Ens Uneix, la vicepresidenta Natàlia Enguix se ha mostrado satisfecha por el incremento del 21% del plan abierto de inversiones 2024-2027, en el que "los alcaldes podrán presentar sus proyectos durante todo el año", y ha avanzado que en febrero se ampliarán los plazos del plan anterior para que "no quede un euro sin invertir".

ENGUIX: "NADIE PUEDE CUESTIONAR EL TRABAJO EN IGUALDAD"

Respecto a sus áreas, Enguix ha subrayado que "nadie puede cuestionar el trabajo de la Diputación" en materia de igualdad, con "más recursos que nunca en la historia de la institución" para los ayuntamientos, y ha prometido que se aumentarán las ayudas de cooperación y las líneas de exhumación e identificación de cuerpos.

Por Vox, Sergio Pastor ha puesto en valor la capacidad de negociación del equipo de gobierno y ha explicado que su grupo está dispuesto a apoyar los presupuestos porque a su juicio están ajustados a la realidad, aunque ha remarcado que "queda mucho por hacer" en las cuentas.

BIELSA CRITICA EL "REMEMBER DE RUS"

Entre la oposición, el portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa, ha denunciado que "este es claramente el presupuesto de Vox y pasa a ser el gobierno de Vox en la Diputación", lo que ve como una sumisión en toda regla de PP y Ens Uneix a la ultraderecha. Es más, ha sostenido que este pleno es "una sesión 'remember' de los presupuestos de Alfonso Rus", expresidente de la corporación con el PP, y se ha preguntado si a los ayuntamientos 'populares' "les parece bien que Ontinyent se lleve dos millones de euros".

De Compromís, Dolors Gimeno ha advertido que la bajada del presupuesto "con la tijera clavada" es "una decisión política que hipotecará a los ayuntamientos, sobre todo a los más pequeños". Dirigiéndose a Enguix, ha criticado las "líneas nominativas" presupuestadas para su localidad, Ontinyent, en la que gobierna el expresidente de la Diputación con el PSPV y actual líder de Ens Uneix, Jorge Rodríguez.

En las réplicas, la diputada de Hacienda ha explicado que no han querido aceptar las 28 enmiendas presentadas por el PSPV y las 15 de Compromís porque las han presentado "menos de 24 horas" antes. Se ha comprometido a estudiar algunas de Compromís, pero no las del PSPV porque según ella si se aceptan se incumpliría el principio de estabilidad presupuestaria. Y se ha dirigido a Bielsa para acusarle de querer buscar "un titular de cara al congreso del PSPV" que elegirá al nuevo secretario general que a partir de febrero sustituirá a Ximo Puig.

Natàlia Enguix, por su parte, ha afeado la "estrategia" de PSPV y Compromís de "utilizar el sufrimiento de tantas mujeres" al criticar la partida de Igualdad dentro de "un manual de partido y de resistencia con directrices falseadas".

VOX ASEGURA QUE EL PSPV LE ACEPTARÍA UNA MOCIÓN DE CENSURA

Sergio Pastor (Vox) ha aseverado: "Nos vamos a ir tranquilos a disfrutar de las navidades sabiendo que si diéramos nuestros dos votos al PSPV para hacer una moción de censura a Mompó, seguro que lo aceptarían".

De la oposición, Bielsa ha achacado la tardanza en registrar las enmiendas a que no disponían de suficientes datos del presupuesto, que ha insistido en definir como "sectario" y basado en políticas de "besamanos".

Y la portavoz de Compromís ha instado a Enguix a dejar claro si va a aceptar los postulados de Vox en materia de violencia de género al haberlo condicionado este grupo a su apoyo a los presupuestos.