El PP exige para Orriols un plan de seguridad "serio" y no "más ocurrencias" del equipo de gobierno

VALÈNCIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Ferrer San Segundo, ha pedido para el barrio de Orriols "un plan serio, y no ocurrencias, en el que se aborde, de inmediato, la problemática principal del barrio cada vez más grave, que es la inseguridad, porque las peleas, los robos y las amenazas se suceden, no hay más que leer las páginas de sucesos para encontrar alguno a diario."

A esto se suma, según la edil 'popular', "la absoluta falta de limpieza de las calles donde se acumula la basura en los alcorques de los árboles". "En muchas ocasiones donde hay inseguridad y desprotección pública se potencia también la falta de civismo de algunos y los vecinos no merecen sufrir ninguna de las dos situaciones. No hay más que ir al barrio para constatarlo ", ha lamentado.

"Lo que suena a broma, o más bien engaño para buscar desesperadamente la exculpación, es oír decir al concejal socialista de Policía, Aaron Cano, que el problema del barrio son las viviendas vacías de 'grandes propietarios', cuando hace un par de días desgraciadamente conocimos el presunto intento de homicidio en Orriols por parte del dueño de un perro atropellado y sus allegados a un conductor tras el accidente.", añade San Segundo.

Esta concejala afirma que, "por lo que se explicó, los efectivos de policía no eran suficientes y tuvieron que ser ayudados por los vigilantes de seguridad del estadio del Levante UD para poder controlar la situación". "¿Qué tienen que ver los propietarios, grandes o pequeños con este despropósito, y brecha, en la seguridad ciudadana del barrio de Orriols?", se ha preguntado.

Por eso, ha pedido al PSOE y Compromís, que integran el equipo de gobierno municipal, que "pongan al mando de la seguridad de la ciudad a alguien que esté a la altura, en la gestión y en no echar balones fuera".

"Porque el concejal Aarón Cano --prosigue-- primero dijo que no se podía hacer nada con el botellón nocturno, ni sabía cómo afrontarlo, sorprendente confesión de incapacidad y de fracaso. Ahora, hace el paripé, reuniéndose con el conseller de Vivienda, materia que no es de su competencia. Mejor hubiera sido que se hubiera reunido con la consellera de Justicia y la Delegada del Gobierno para reforzar este verano la seguridad en Orriols, un barrio intensamente castigado, atajando la problemática que tiene la obligación de solventar, pero no lo hace".

"HAY QUE PISAR LA CALLE"

Para la viceportavoz, "hay que pisar la calle e ir a los lugares donde hay necesidades y conflictos". "Si Ribó y sus concejales lo hicieran, sabrían que los vecinos están acobardados, transitan por espacios sucios, reciben amenazas, no pueden salir a la calle tranquilos y claman por su protección", apuntan.

"Pedimos al alcalde Ribó y a su gobierno, que vaya a Orriols, vea lo que es evidente sólo con pisar el barrio y escuche a las asociaciones, a los vecinos y a los comerciantes de la zona, Es más, tendemos nuestra mano para ayudar. Las probabilidades de solución crecen exponencialmente, si todos trabajamos juntos", insta la edil del PP.

Y concluye: "Hay quien ponerse a trabajar, en mejorar la seguridad de la ciudad y en actuar de emergencia en barrios como Orriols o Benimámet, cuyos vecinos ya han salido a la calle, hartos de vivir con miedo y porque necesitan que mejore la situación".