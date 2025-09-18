El PP insta a Polo (CHJ) a "decir la verdad" ante la jueza de la dana "antes de que Sánchez y Bernabé le dejen caer"

Archivo - El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán (I), y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo (D) - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Los 'populares' ven "inaudito" que lleve 11 meses "secuestrado" y el PSPV replica: "Aquí quien se está escondiendo es Carlos Mazón"

El PP ha instado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a "decir la verdad" en su declaración como testigo prevista para este viernes ante la jueza que investiga la gestión de la dana, "antes de que le dejen caer y le hagan dimitir" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Así lo ha asegurado el diputado del PP en Les Corts Fernando Pastor, en declaraciones a los medios este jueves, un día antes de la testifical del presidente de la CHJ ante la titular de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja (Valencia), un tema que considerado "muy importante y de máxima actualidad". "Miguel Polo caerá", ha augurado.

En cualquier caso, Pastor ha advertido a Polo que está "obligado a decir verdad" y le ha pedido "que lo haga antes de que Pedro Sánchez y Pilar Bernabé le dejen caer y le hagan dimitir, como hicieron con el excomisionado de la dana José Mª Ángel".

"Nosotros sabemos, creemos y estamos plenamente convencidos que mañana es el día de Miguel Polo, mañana es el día de la verdad, mañana es el día de que todos los valencianos sepamos exactamente qué pasó el día 29 de octubre en el barranco del Poyo, que sepamos exactamente cómo gestionó el Gobierno de España, que es quien tiene competencias en la materia en el barranco del Poyo y que es donde mayor número de víctimas mortales hubo", ha sostenido.

Dicho esto, ha asegurado que este viernes Miguel Polo "tiene la oportunidad de brindarnos a todos los valencianos ese conocimiento y tiene que elegir entre seguir protegiendo a sus superiores o contar la verdad". "Tiene que decidir si avalar la tesis de Pilar Bernabé cuando dijo que todos los socialistas y todos los miembros del Gobierno de España estaban en sus puestos el día 29 de octubre, o decir que a las cinco de la tarde los guardias rurales del barranco del Poyo se marcharon a su casa", ha añadido.

"LA OPORTUNIDAD DE SALIR DEL SECUESTRO"

Según Pastor, el presidente de la CHJ debe "aclarar todas estas cuestiones" en su declaración como testigo: "Tiene que decir si avala a Pilar Bernabé cuando dijo ante la jueza que de lo único que no se habló en el Cecopi el día 29 fue del barranco del Poyo o decir otra cosa. Esa responsabilidad mañana la tiene Miguel Polo".

En este punto, ha incidido en que resulta "inaudito" que el responsable de la CHJ "haya estado 11 meses escondido, secuestrado, siendo responsable en parte importante de una tragedia y de una catástrofe como la que ocurrió el 29 de octubre". "Sabemos que mañana es la oportunidad de salir de ese secuestro y de ese silencio al que le han sometido sus superiores", ha aseverado.

De cualquier modo, Fernando Pastor ha considerado que, para Sánchez y Bernabé, Polo es "un cabeza de turco", pero ha recalcado que pese a ello "mañana debe decir la verdad y debe aclararle de una vez por todas a los valencianos que es exactamente lo que pasó" el día de la dana.

"A VER QUIÉN SE ESTÁ AQUÍ ESCONDIENDO"

Por su parte, la diputada del PSPV Alicia Andújar ha replicado al representante 'popular' al asegurar que, aunque este viernes es la declaración de Miguel Polo, "aquí quien se está escondiendo, quien no puede salir a la calle, quien no sabemos por qué colgó el teléfono a su consellera --Salomé Pradas-- la tarde del 29 de octubre es Carlos Mazón", entre otras cosas. "A ver quién se está aquí escondiendo", ha deslizado.