PP justifica el rechazo del Consell a la nueva financiación y pide al PSPV "menos sumisión a Sánchez y más valencianía"

Archivo - Imagen del síndic del PP, Nando Pastor. - PPCV - Archivo

VALÈNCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha acusado al PSPV de "volver a demostrar que su única valencianía consiste en arrodillarse ante el separatismo catalán" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "pueda aguantar unos meses más en Moncloa". También ha justificado la negativa del Consell a aceptar la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica y ha exigido a los socialistas valencianos: "Menos sumisión a Sánchez y más valencianía".

"Los socialistas valencianos están completamente sometidos a los intereses de Sánchez, aunque eso suponga aceptar un modelo de financiación que no resuelve la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana", ha señalado Pastor en un comunicado.

El parlamentario 'popular' ha insistido en el rechazo, "no solo del PP y del Consell, sino de todas las autonomías excepto Cataluña y Canarias, a un modelo que no incorpora el fondo de nivelación que necesitan los valencianos y que no garantiza una financiación justa y suficiente para prestar servicios como la sanidad, la educación y los servicios sociales".

"Los valencianos no queremos una cifra lanzada al aire por Moncloa. Queremos saber cuánto recibiremos realmente, con qué criterios, durante cuánto tiempo y cómo se acaba con la discriminación que sufrimos", ha argumentado.

También ha considerado "especialmente grave" que el PSPV "acuse de traición" al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "cuando debería estar exigiendo explicaciones a su propio Gobierno". "¿Dónde está la reivindicación del PSPV cuando Sánchez incumple sus compromisos con la Comunitat? ¿Dónde está su exigencia de un fondo de nivelación que antaño sí defendían? ¿Dónde está su voz cuando el Gobierno deja a los valencianos atrás?", se ha preguntado.

"MUCHAS VERGÜENZAS QUE TAPAR"

A su juicio, "la verdadera traición es renunciar a defender a los valencianos para proteger a Sánchez, y eso es exactamente lo que está haciendo el PSPV". Además, para Pastor, los socialistas valencianos "todavía tienen muchas vergüenzas que tapar, con un Gobierno rodeado de escándalos y una gestión nefasta, como estamos viendo tras la entrada por la fuerza de miles de migrantes a Ceuta".

En este sentido, ha aludido al exministro valenciano "y número dos de Diana Morant en la candidatura electoral" José Luis Ábalos, las "investigaciones sobre la financiación irregular del PSOE, el inminente juicio al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o el caso de José María Ángel, el 'comisionado fake' para la dana, sin olvidar el abandono de la Comunitat en materias tan importantes como las infraestructuras y los servicios públicos".

"El PSPV debería decidir de una vez si está para defender a los valencianos o para salvar a Sánchez. Porque los intereses de nuestra tierra no pueden estar supeditados a los acuerdos del presidente del Gobierno con el separatismo catalán", ha zanjado.