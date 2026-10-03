El PP, tras la manifestación por la vivienda en València, acusa a la izquierda de sembrar "la violencia en las calles"

Manifestantes y policías durante los altercados al término de la manifestación por el derecho a la vivienda, en el Palau de Les Arts, a 3 de octubre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Nieves Martínez, ha condenado los altercados registrados en València al finalizar la manifestación por el derecho a la vivienda, que han dejado nueve agentes de la Policía Nacional heridos. "La izquierda radical siembra la violencia en las calles de València con diputados valencianos en primera fila", ha denunciado.

En un comunicado, Martínez ha señalado también al PSPV y Compromís por los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez en los que el mercado de la vivienda ha quedado, a su juicio, "destrozado": "No han sido capaces de solucionar nada y ahora sus propios cachorros salen a incendiar las calles".

"Quienes de verdad defienden la vivienda no atacan a quienes trabajan por garantizar la seguridad de todos los valencianos. La violencia no es una reivindicación y los agentes no pueden convertirse en el blanco de quienes quieren imponer sus ideas en la calle", ha subrayado.

Por último, la portavoz adjunta del GPP ha exigido a PSPV y Compromís que "se posicionen claramente en contra de esta violencia". "Hoy hay nueve agentes heridos y lo mínimo que se espera de quienes defendemos los servicios públicos es que estemos del lado de quienes protegen a toda la ciudadanía", ha concluido.