Archivo - Simpatizantes del Partido Popular asisten a un mitin de la formación política en la Plaza de Toros, a 21 de mayo de 2023, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP movilizará unos 300 autobuses con la voluntad de llenar este sábado el mitin que se celebrará en la Plaza de Toros de València, escenario emblemático para los 'populares' --que la definen como un "talismán"-- durante las últimas décadas y símbolo de sus etapas de mayorías absolutas.

En el acto participarán el líder nacional del partido y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, la cabeza de lista por Valencia al Congreso y alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y el presidente del PPCV y de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, entre otros.

El mitin, que tendrá lugar en pleno ecuador de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, reunirá a entre 12.000 y 14.000 personas en este recinto, lo que supone un "esfuerzo logístico" considerable para la formación, según transmiten a Europa Press fuentes del PPCV, que aprovechan para reivindicar que "solo hay un partido en la Comunitat Valenciana capaz de hacerlo y por eso 'Génova' sabe que este acto central es una apuesta segura".

Además de la participación de Feijóo, Catalá y Llorca, también estarán presentes en la Plaza de Toros el secretario general del PP, Miguel Tellado, y los líderes provinciales en la Comunitat Valenciana: Vicent Mompó (Valencia), Toni Pérez (Alicante) y Marta Barrachina (Castellón). El acto comenzará a las 12.00 horas, pero la apertura de puertas será desde las 10.30 horas.

Precisamente, el líder del PP de Valencia aseguró hace unas semanas, durante un acto de precampaña en Les Arts ante el propio Feijóo, que los 'populares' iban a "reventar" la Plaza de Toros.

También acudirán los candidatos de las tres provincias, otros líderes nacionales y autonómicos, los consellers de Llorca, alcaldes de las principales ciudades, así como representantes locales y comarcales. El público asistente escuchará las intervenciones de Llorca, Mompó y Catalá y cerrará el acto Alberto Núñez Feijóo.

Según resaltan los 'populares' valencianos, la Plaza de Toros de la capital valenciana es "antesala de grandes victorias electorales desde José María Aznar". De hecho, subrayan que en el mitin del sábado se verá "reflejada nuestra historia en las diferentes generaciones que van a llenar la plaza: los abuelos que vieron ganar a Aznar y los nietos que verán ganar a Alberto Núñez Feijóo".

"CONTAGIAR LA ILUSIÓN DEL CAMBIO"

Para ello, ponen en valor el "esfuerzo de movilización" que realiza el PPCV para esta importante cita de cara al 29N y reconocen que supone "una emoción que pone en evidencia la capacidad de gestión" del partido en la Comunitat Valenciana. "Y a diferencia del PSOE, no usamos las emociones para tapar nuestras vergüenzas, sino para contagiar la ilusión del cambio", añaden.

Con el objetivo de llenar el coso, el partido pondrá a disposición de los militantes un total de 300 autobuses para que puedan desplazarse hasta València. "Es lo mínimo que podemos hacer por los que hacen el esfuerzo para llegar desde lugares lejanos de nuestro territorio como el Rincón de Ademuz, Vinaròs o Pilar de la Horadada, porque esta plaza es, más que un mitin, un talismán", trasladan estas mismas fuentes.

La última vez que el PP se dio cita en la Plaza de Toros de València fue el 21 de mayo de 2023, en mitad de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28M. Feijóo estuvo entonces arropado por el candidato del PPCV a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la candidata a la Alcaldía de la ciudad, María José Catalá.

Los 'populares' reunieron en aquel acto a unas 12.000 personas y, tras las elecciones, Mazón consiguió arrebatar la Generalitat al socialista Ximo Puig y Catalá, el Ayuntamiento a Joan Ribó (Compromís). Esta última se mantiene como alcaldesa, aunque en estas elecciones del 29N es también la cabeza de lista al Congreso. Sin embargo, Carlos Mazón dimitió hace un año a raíz de la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 234 víctimas mortales.

"LLENAR, GANAR Y GOBERNAR"

En este contexto, durante los últimos días, varios representantes del PP valenciano han llamado a la participación en el mitin de la Plaza de Toros de este sábado mediante una serie de vídeos publicados en redes sociales. En el caso del portavoz de campaña del PPCV, Gerardo Camps, y de la número tres al Congreso por Valencia, Belén Hoyo, recuerdan cómo en 1995 el PP llenó la Plaza de Toros, "al año siguiente ganamos las elecciones, acabamos con 14 años de socialismo y José María Aznar fue presidente del Gobierno de España".

"En 2011 volvimos a llenarla, mandamos a --el socialista José Luis Rodríguez-- Zapatero a su casa e hicimos a Mariano Rajoy presidente del Gobierno", añaden, para seguidamente vaticinar que este sábado 21 de noviembre de 2026 el PP "volverá a llenarla, ganaremos las elecciones, acabaremos con el Gobierno corrupto de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo será presidente". "Para que España funcione, llenar, ganar y gobernar", enumeran.

Por su parte, el presidente del PPCV y de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en otro vídeo, anima a los militantes y simpatizantes del partido a asistir: "No quiero que faltes, porque tú vas a formar parte de todos los que vamos a echar a Pedro Sánchez a su casa. Así que te espero en la Plaza de Toros".

Desde Alicante, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, fija el mitin como una "cita ineludible" y llama a "demostrar que España quiere un cambio y que el Partido Popular puede reconstruir este país". Y desde Castellón, Marta Barrachina y Begoña Carrasco aseguran que la Plaza de Toros de València es "donde hay que estar" este sábado: "Tenemos que acompañar a los nuestros, las primeras".