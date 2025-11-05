El PP muestra “tranquilidad” ante la negociación con Vox y propondrá a “una persona de consenso” para suceder a Mazón

VALÈNCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en Les Corts Laura Chulià ha asegurado que el inicio de los contactos entre el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, para abordar la sucesión de Carlos Mazón al frente de la Generalitat lanzan “un mensaje de tranquilidad y estabilidad".

Además, ha garantizado que el Partido Popular propondrá a “una persona de consenso y que esté capacitada para sacar adelante este año y medio que es vital para los valencianos". Según ella, ese nombre todavía no está "decidido", por lo que no ha querido confirmar si será el síndic ‘popular’ y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, como se viene especulando.

Así lo ha trasladado a los periodistas este miércoles, dos días después de la dimisión de Mazón y a dos semanas de que el 19 de noviembre acabe el plazo para que los grupos parlamentarios presenten candidatos.

Chulià ha reiterado que el PP presentará a un candidato “en tiempo y forma”, al considerar que tienen “la responsabilidad” de hacerlo para afrontar el resto de la legislatura hasta mediados de 2027. Ha lanzado así un mensaje de “calma" y de "querer dar estabilidad a lo que los valencianos necesitan”.

Preguntada por si la negociación está tutelada desde Madrid, como critican los partidos de izquierda, ha replicado que “es muy duro escuchar que la oposición diga eso cuando el futuro de los valencianos se decidió desde Madrid en octubre de 2024, y no precisamente en la calle Génova”, en alusión a la dana que provocó 229 fallecidos.

La síndica adjunta ha aprovechado para criticar que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni los ministros citados a comparecer en la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts vayan a hacerlo.

También ha vuelto a defender que “solo hay una administración que ha tomado decisiones y que ha asumido responsabilidades” tras la dana, “con cuatro dimisiones o ceses incluido Carlos Mazón”, mientras ha cargado contra Sánchez por “seguir huyendo de los valencianos y dando vueltas en ese canódromo desde que huyó de Paiporta”.