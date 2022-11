El PPCV se desmarca de la Alianza contra la Inflación y reivindica una "descentralización hacia lo municipal"

Propone un bono luz de 100 millones, compra centralizada de luz para Ayuntamientos y rebaja de tasas

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV y presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha anunciado que las administraciones gobernadas por el PP no se unirán a la Alianza Valenciana contra la Inflación presentada por la Generalitat y la FVMP, ya que considera que servirá solo como "puesta en escena que en nada va a beneficiar a la pequeña economía y a las familias".

Además, ha reivindicado "una segunda descentralización hacia lo municipal" que vincule la reforma de la financiación autonómica a una "nueva financiación municipal".

Así lo ha manifestado Mazón en una rueda de prensa este lunes, y posteriormente durante la cumbre de la Alianza Valenciana contra la Inflación.

Mazón ha reprochado al Consell que en el documento de la alianza "solo hay obligaciones para ayuntamientos y administraciones locales" y que ni Generalitat ni Gobierno "asumen ningún compromiso concreto" cuando son "las administraciones que más tienen previsto ingresar por la subida de la luz".

Mazón ha criticado que "todo el esfuerzo contra la inflación" vaya a significar "58 millones de euros" y ha calificado de "despropósito" el hecho de "llamar a fondos como el de la lucha contra los incendios o el de cooperación municipal Alianza contra la Inflación".

El 'popular' ha echado en cara la "falta de coherencia a Puig". "La propuesta es solo una foto vacía, es papel mojado del proponente que no se compromete a nada. Se pide contención de tasas a los ayuntamientos, cuando la Generalitat las sube, o se les pide agilizar las renovables cuando la Generalitat las tiene colapsadas y lleva 7 años boicoteándolas y encareciendo la energía".

"Si se trata de poner fondos extraordinarios podemos hablar pero estamos ante una falta de coherencia. Ni es alianza ni va contra la inflación. No es pacto, no es ambicioso y no ayuda nada a los municipios de la Comunitat Valenciana. Tan solo es un recurso que cambia de nombre: antes eran fondos covid y ahora pasan a llamarse fondos contra la inflación".

BONO LUZ

Frente a ello, ha realizado cuatro propuestas que "se pueden poner en marcha inmediatamente". Una de ellas es un Bono Luz para la pequeña economía que ha cifrado en 100 millones de euros y ha puesto como ejemplo el que ofrece la Diputación de Alicante, con 9,5 millones este año y 15 el próximo.

Asimismo, ha propuesto una compra centralizada de luz para los Ayuntamientos también similar como la de la Diputación de Alicante, que calcula que podría suponer 20 millones de euros. Igualmente, ha lamentado que la compra centralizada de gas que anunció Puig se quedó "en un anuncio".

Por otra parte, ha exigido a la Generalitat que suprima el aumento de precio de las tasas de cara a 2023 (las que se redujeron un 10% el año pasado, que este año vuelven a su precio normal). Al Gobierno central le ha exigido, "de los 30.000 millones de euros más que va a ingresar por la inflación" que establezca un fondo municipal frente al precio de la luz y los carburantes.

"SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN"

Además, durante su intervención en el la mesa redonda 'Acciones de los municipios y diputaciones en ayudas a las familias' en la cumbre de la Alianza, Mazón ha propuesto que en España "hace falta una segunda descentralización hacia lo municipal".

"Ese retraso de la financiación estatal que ya clama al cielo y esas competencias impropias que asumimos diputaciones y consistorios de manera clara debe quedar reflejado en un sistema de financiación municipal", ha sostenido.

Mazón ha llamado a "exigir entre todos que quede claro cuáles son los recursos para hacer frente" a la inflación en un "régimen serio y concreto". "Estamos infrafinanciados, porque las diputaciones somos entidades locales, y tenemos derecho a que no se nos impongan las cosas por imperativo, sino por una alianza de manos tendidas", ha agregado.

El presidente de la Diputación de Alicante ha destacado durante su intervención que la institución ha puesto este año a disposición de los 141 municipios de la provincia "cerca de 177 millones de euros procedentes de fondos extraordinarios para hacer frente a las circunstancias extraordinarias actuales". Este montante se ha destinado en 2022 a diferentes planes con el objetivo de aliviar el incremento generalizado de precios y la inflación.

Además, ha mencionado las ayudas a los ayuntamientos para hacer frente a sus propios costes energéticos y gastos corrientes y, también a través de los consistorios, fondos extraordinarios para luchar contra la crisis económica y la subida de precios generada por el Covid y la inflación. Tambiém ha resaltado la centralización de compras de luz y la renovación de toda la flota de coches de los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes.

En su opinión, la inflación "no viene por la guerra de Ucrania, sino anteriormente, y el conflicto bélico lo que ha hecho es incrementarla", ha aseverado.