PP: "Los pacientes son evacuados de hospital de campaña mientras recintos estables como Feria València reciben residuos"

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sanidad del Grupo Popular en Les Corts, José Juan Zaplana, ha criticado que el Consell "parece vivir en un mundo al revés, donde los pacientes son evacuados de los hospitales de campaña mientras recintos estables como Feria València reciben los residuos covid que ya no caben en los hospitales ni en las plantas de reciclaje".

Así se ha pronunciado después de conocerse que la Generalitat ha activado un plan de choque para hacer frente al "incremento exponencial" de residuos sanitarios que consiste en el almacenamiento de los residuos en Feria València e IFA Alicante "de forma puntual".

Al respecto, el diputado ha lamentado que la "improvisación" y "mala planificación" del Consell en sanidad "han sido constantes desde el inicio de la pandemia de Covid". En un comunicado, ha aseverado que "no hay día que pase en que la mala gestión del Botànic no sea noticia".

"Y es que Puig, Oltra, Barceló y todo el Consell parecen vivir en un mundo al revés, donde los pacientes son evacuados de los hospitales de campaña mientras recintos estables como Feria Valencia reciben los residuos Covid que ya no caben en los hospitales ni en las plantas de reciclaje", ha apostillado.

Para Zaplana, "con este Consell no cuadra nada, y es lamentable que se dé esta situación en un escenario tan grave como el que vivimos". "No cuadran los contratos de los hospitales de campaña y por eso los investiga Antifraude. No cuadran los anuncios de camas con las que luego hay realmente, ya que faltan hasta 220 camas UCI en los hospitales de campaña que estaban en los contratos. No cuadran las versiones sobre los protocolos de vacunación. Por no cuadrar no lo hacen ni los datos de fallecidos entre lo que dice la Conselleria y lo que dice el Ministerio", ha criticado.

El portavoz de Sanidad ha pedido al PSPV "que no intente normalizar este caos de gestión", y ha señalado que la situación actual "está por encima de las siglas de partido".

José Juan Zaplana ha pedido a la Conselleria que explique "desde cuándo y en qué cantidad" recibirá Feria Valencia los residuos Covid que ya no pueden almacenar las plantas de reciclaje, así como por cuánto tiempo. "Desde el PPCV queremos saber también cuándo se ha tomado esa decisión y por quién", ha señalado.

El diputado ha recalcado que el recinto ferial era una de las propuestas del PPCV para albergar el hospital de campaña de Valencia. "Y también lo era por parte de representantes médicos, que han afirmado que la Conselleria no les hizo caso y en otras ocasiones se les comunicó la decisión sin consultarles".

Al respecto, José Juan Zaplana ha pedido a la Conselleria que deje "de culpar a los sanitarios de las decisiones que se toman" y ha exigido "transparencia y orden en sus actuaciones".