El PP pedirá en Les Corts reprobar a Albares si no rectifica sobre la oficialidad del valenciano en Europa

Mazón acusa al ministro de "faltar gravísimamente a la Constitución, a las señas de identidad, al Estatut d'Autonomia y a la dignidad" de los valencianos

LA ROMANA (ALICANTE), 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que si el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no hace una "rectificación" de sus palabras sobre la oficialidad del valenciano en Europa, el PP pedirá en Les Corts Valencianes reprobarle "por faltar gravísimamente a la Constitución, a las señas de identidad, al Estatut d'Autonomia y a la dignidad de más de cinco millones de ciudadanos de la Comunitat Valenciana".

De esta forma se ha expresado este jueves en declaraciones a los medios en La Romana (Alicante), al ser preguntado por si pide la oficialidad del valenciano en Europa. Mazón ha manifestado que tiene la "obligación" y "convicción" de "defender" la Carta Magna y el Estatut, que es lo que considera que el Gobierno de España "se saltó a la torera" este miércoles con las palabras del ministro.

"Para mí no es tan importante cuando se habla de pinganillos, cuando se habla de traductores o cuando se habla de la presencia de una lengua aquí o allá", ha dicho y ha añadido: "Para mí eso no es tan importante como que el Gobierno de España no cumpla la Constitución" y "quiera ningunear la lengua propia que marca nuestro Estatut d'Autonomia solamente por contentar a los que dicen que somos una comunidad de segunda o que les pertenecemos o que nos llamamos País Valencià o que formamos parte de los Països Catalans", ha sentenciado.