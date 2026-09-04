El PP pide que el alcalde de Villena comparezca en Les Corts para explicar las "medidas de seguridad" del MUVI

Imagen de archivo del alcalde de Villena (Alicante), Fulgencio Cerdán - AYUNTAMIENTO DE VILLENA

ALICANTE, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Les Corts Valencianes ha registrado una solicitud de comparencia del alcalde de Villena (Alicante), Fulgencio Cerdán (PSPV), en la comisión de Educación y Cultura del parlamento autonómico "para que detalle las medidas de seguridad con las que contaba" el Museo de Villena (MUVI), que el pasado 27 de agosto sufrió el robo del Tesoro de la localidad, y "todas las circunstancias que rodearon" este hecho.

En un comunicado difundido este viernes, el portavoz 'popular', Nando Pastor, ha insistido en que "los propios presupuestos municipales reflejan que la partida destinada a Seguridad y Vigilancia del museo pasó de 10.000 euros en 2025 a 3.000 euros en 2026, lo que supone una reducción del 70 por ciento".

El pasado miércoles, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (PP), señaló al consistorio por recortar esa cuantía, tras lo que el gobierno local villenero acusó al jefe del Consell de "mentir" e indicó que "los sistemas se pagan al instalarlos y, una vez instalados, solo se tiene que pagar su mantenimiento diario".

Según Pastor, "es de tal gravedad todo lo concerniente a este latrocinio que pretender finiquitar el asunto con un 'estoy destrozado' es inadmisible". "Lo que ahora calla [el alcalde], deberá explicarlo en Les Corts", ha afirmado, tras lo que ha añadido: "Destrozados estamos todos los valencianos, no solo él, lo que tiene que hacer es dar la cara y muchas explicaciones, con luz y taquígrafos".

"INFORMACIÓN PRECISA"

Así, el grupo del PP en Les Corts pide al primer edil "información precisa por los sistemas de seguridad que estaban instalados y operativos la noche del robo, qué medidas contemplaba exactamente el contrato para la protección de las vitrinas que custodiaban el Tesoro, qué cámaras, alarmas, vitrinas y otros dispositivos se adquirieron, cuándo se instalaron y cuáles estaban efectivamente funcionando cuando se produjo la sustracción de las piezas".

Pastor ha incidido en que el MUVI "es de titularidad y gestión municipal" y "es el garante de que se den las necesarias medidas de seguridad tanto en dispositivos técnicos como en personal de vigilancia".

El pasado miércoles, Cerdán insistió en que la Conselleria de Cultura de la Generalitat tuvo la "última palabra" en 2024 para comprobar que se cumplían las condiciones para trasladar el conjunto de orfebrería original y exponerlo al público en el MUVI. En este contexto, el pleno municipal aprobó el miércoles por unanimidad la propuesta de creación de una comisión especial tras el robo.

En todo caso, Pastor ha afirmado que los políticos "no" están "para lamentos ni quejas plañideras, sino para dar respuestas y seguridad a todos los ciudadanos", y se ha preguntado: "¿Qué sucedería si nos robaran por escasez de seguridad y vigilancia otras joyas de nuestra historia como la Dama de Elche, la Real Senyera o el Santo Cáliz? ¿Bastarían unas declaraciones a los medios y tres golpes de pecho para zanjar el asunto?".

Desde el PP de Les Corts Valencianes se han referido al "valor arqueológico e histórico" del Tesoro, "no solo para Villena y la Comunitat Valenciana, sino para la cultura y patrimonio de Europa". "Bromas ni una", han zanjado.