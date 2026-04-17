El PP tiene "muchas ganas de escuchar" a Morant sobre el procesamiento del hermano de Puig: "No puede esconderse más"

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, en una atención a medios - PPCV

VALÈNCIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha acusado a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, de "guardar silencio" después de que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia haya confirmado el procesamiento de Francis Puig --hermano del 'expresident' de la Generalitat Ximo Puig-- en el marco de la causa en la que se han investigado subvenciones de la Generalitat Valenciana para el fomento del valenciano en medios de comunicación que percibieron ambas empresas y Mas Mut Produccions SL entre los años 2015 y 2018.

Ante esta situación, ha instado a la dirigente socialista a "dejar de esconderse" y a "dar la cara ante un escándalo de la familia Puig que afecta directamente a su partido y al dinero de todos los valencianos". "La justicia ha dado un paso más al confirmar que Francis Puig se sentará en el banquillo por presuntamente exprimir, ordeñar, muñir las arcas de la Generalitat", ha remarcado.

Pastor, en un comunicado, ha asegurado que tiene "muchas ganas de escuchar" a Diana Morant: "Queremos saber qué piensa la actual líder de los socialistas valencianos sobre lo que está ocurriendo con quien fue su antecesor y la persona que la designó secretaria general y la situó a dedo al frente del partido".

El portavoz 'popular' ha hecho hincapié en que este asunto "afecta al dinero de todos los valencianos, a las arcas de la Generalitat, las que el hermano de Ximo Puig ha exprimido con subvenciones y documentación falsas". "Hechos que, en su opinión, exigen claridad y explicaciones políticas", ha argumentado el síndic del PP.

En este sentido, Pastor ha criticado la "actitud" de Morant "cada vez que surge un caso de corrupción en su partido": "Se esconde y escurre el bulto". Y ha aludido a "los recientes escándalos como el del supuesto desvío de 25 millones de euros dedicados a la investigación contra el cáncer en el CNIO, las denuncias por acoso contra el exgerente del mismo organismo o el juicio a su número dos y exministro socialista José Luis Ábalos por presunta corrupción en torno a la compraventa de mascarillas durante la pandemia del covid".

"Hay demasiados interrogantes sin respuesta y una constante: el silencio de la ministra", ha subrayado Nando Pastor, que ha considerado que no se puede liderar un partido "mirando hacia otro lado cuando surgen casos graves que afectan a sus dirigentes". "Morant debe decidir si está al lado de la transparencia o del silencio cómplice", ha concluido.