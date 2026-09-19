El PP ve la Conferencia Política del PSPV una "provocación en toda regla" ante el "ninguneo" del Gobierno a Alicante

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor - PPCV

VALÈNCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha preguntado "exactamente por qué y para qué" se celebra este fin de semana en Alicante la Conferencia Política del PSPV-PSOE, que los socialistas valencianos organizan bajo el lema 'Recuperar lo que importa', ya que a su juicio "más bien parece una provocación en toda regla a los alicantinos" ante el "ninguneo" del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez a la provincia en materia de inversiones.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones remitidas a Europa Press, ante el acto de los socialistas valencianos que arranca este sábado en la Universidad de Alicante, en cuya apertura participan la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, junto a la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la representación socialista de Alicante.

"El 'sanchismo' valenciano se reúne en Alicante con Diana Morant a la cabeza y queremos saber exactamente por qué y para qué, porque más bien parece una provocación en toda regla a los alicantinos", ha deslizado Pastor.

El portavoz 'popular' ha hecho hincapié en que "los mismos 'sanchistas' que se reúnen en Alicante son aquellos que nos han situado a la provincia en el último lugar, la provincia 52 de las 52 posibles, durante cuatro años en cuanto a inversiones se refiere por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en España".

"Nos han negado inversiones e infraestructuras tan importantes como puede ser el agua, la ampliación del aeropuerto, carreteras, trenes, Cercanías y todo eso deben aclararlo y de todo eso debe tomar buena nota Diana Morant y todos los 'sanchistas' para poner fin al ninguneo, a la negación permanente y sistemática que ha tenido el Gobierno de Pedro Sánchez con los alicantinos", ha expresado Pastor.