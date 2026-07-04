El PP ve en Morant y Oltra una izquierda "desnortada" y "cada vez más atrapada por el sanchismo y la corrupción"

Imagen del síndic del PP, Nando Pastor. - PPCV

VALÈNCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Nando Pastor, ha asegurado que la izquierda valenciana, "personificada en" la ya candidata de Compromís de cara a la Alcaldía de València, Mónica Oltra, y la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, proclamada esta misma semana, atraviesa su momento de "mayor desconcierto, sin proyecto y completamente subordinada a un sanchismo cubierto de corrupción".

Así ha valorado, en un comunicado, el 'popular' la ratificación de Oltra como candidata de Compromís a la vara de mando de la capital del Turia y la proclamación de Morant como candidata del PSPV a la Presidencia de la Generalitat.

Respecto a Compromís, el portavoz 'popular' ha afirmado que "resulta incomprensible que pretenda presentar como referente político a una persona que está a la espera de la apertura de juicio oral por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su entonces marido contra una menor tutelada por la Generalitat cuando ella era la máxima responsable de la protección de esos menores".

"Lejos de hacer autocrítica, Compromís vuelve a demostrar que está dispuesto a cualquier cosa con tal de seguir siendo la muleta de un PSOE cercado por la corrupción. Siguen actuando como el pagafantas del sanchismo, intentando construir una candidatura unitaria para acabar dando una imagen en la que ni siquiera Joan Baldoví quiere estar", ha manifestado en referencia a la ausencia del síndic de la coalición en Les Corts en el acto por Oltra.

EN LA COMUNITAT "NO HABRÁ DOS SIN TRES"

Sobre el PSPV, Pastor ha señalado que Morant representa un modelo "que ya ha fracasado en otras comunidades autónomas". "El PSOE vuelve a apostar por una ministra como candidata después de las contundentes derrotas de Pilar Alegría en Aragón y de María Jesús Montero en Andalucía. Y en la Comunitat Valenciana no habrá dos sin tres, por eso en su presentación había tanto vacío".

Además, el síndic 'popular' ha criticado "el escaso criterio político" demostrado por Morant "dentro de su propio partido". "Se reivindica como hija política de José Luis Rodríguez Zapatero, una etapa que no deja de acumular episodios de corrupción; llevó como número dos de la lista del PSOE al Congreso a José Luis Ábalos, hoy condenado; nombró presidente del PSPV a José María Ángel, que dimitió tras conocerse que falseó su titulación y que está siendo investigado judicialmente; y puso de número dos del partido a Vicent Mascarell, que será procesado por un presunto delito de calumnias". "Menudo ojo clínico", ha ironizado.

Para Pastor, "la agonía del sanchismo ya no se limita a Madrid, sino que se ha instalado también en la Comunitat Valenciana, donde el PSPV ha dejado a un lado su 'proyecto de país' para centrarse únicamente en resistir el desgaste de la corrupción y de su propio Cluedo, esperando a ver quién queda con vida en el tablero político".

"Mientras el Consell trabaja para resolver los problemas reales de los valencianos, la izquierda sigue enredada en sus guerras internas, intentando rehabilitar liderazgos amortizados y tapar una corrupción que no deja de crecer. Los valencianos merecen una alternativa seria, centrada en la gestión y en mejorar su calidad de vida, y no una coalición de supervivencia de quienes solo aspiran a repartirse los restos de un proyecto político agotado", ha concluido.