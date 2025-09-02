PP y Vox aplauden las ayudas anunciadas por Mazón mientras el PSPV ve "improvisación" y Compromís critica la "verborrea"

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, hace una declaración institucional en el Palau de la Generalitat, a 2 de septiembre de 2025, en Valencia - Eduardo Manzana - Europa Press

Los partidos de izquierdas creen que el Consell llega "tarde" con estas nuevas medidas

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han aplaudido las nuevas ayudas anunciadas este martes por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, para afectados por la dana del 29 de octubre del pasado año, mientras que el PSPV ha cuestionado la "improvisación" de un gobierno valenciano que a su juicio demuestra "falta de conocimiento". Compromís, por su parte, ha calificado de "verborrea" el anuncio del jefe del Consell.

De este modo han reaccionado desde los distintos grupos parlamentarios de Les Corts a la declaración institucional en la que el 'president' ha anunciado que el pleno del Consell del próximo viernes aprobará varios decretos con nuevas ayudas "automáticas y sin burocracia" para familias, propietarios de vehículos, autónomos y trabajadores en ERTE afectados por la riada, que suman un total de 350 millones de euros.

De un lado, José Muñoz (PSPV) ha considerado que el jefe del Consell demuestra "improvisación" con el anuncio de estas ayudas y que llega "tarde" porque está "agotando sus últimos momentos" como 'president', "sin darse cuenta aún de la situación tan compleja que tenemos". "Lo que hace hoy es demostrar que, después de 10 meses, no se ha enterado de lo que ha pasado", ha criticado.

Según el síndic socialista, el dirigente autonómico "sigue en El Ventorro" y en una posición "de absoluta inutilidad" cuando anuncia unas medidas sobre las que "miente cuando dice que parece como una fórmula novedosa": "Dice que no habrá burocracia, pero las personas que van a recibirlas lo hacen porque cumplen los requisitos, y los requisitos los cumplieron en el momento en que lo acreditaron cuando solicitaron las primeras ayudas".

Por tanto, Muñoz ha replicado a Mazón que no está "inventando la pólvora" y ha asegurado que en estas nuevas ayudas "no hay una fórmula novedosa" ni una "revolución, como él habla muchas veces, cuando intenta darle grandiosidad a lo que es lo habitual en la administración pública". De hecho, ha afeado al dirigente autonómico que tenga "mala conciencia de no haber estado ni estar al frente de la emergencia ni de la reconstrucción".

"NO PLANIFICA, NO TRABAJA Y NO DA LA CARA"

Además, se ha mostrado sorprendido de que sea ahora, "diez meses después" de la dana, cuando Mazón "se está dando cuenta de las necesidades de la ciudadanía, de que estas ayudas eran necesarias para las personas a las que se les va a otorgar". Sin embargo, según ha expuesto, "lo que debería haber hecho desde el primer momento" es haberlas "cuantificado y presupuestado bien". Con todo, ha considerado que el jefe del Consell "no planifica, no trabaja y no da la cara".

Paralelamente, ha cuestionado que el 'president' haya asegurado en su declaración institucional que lanza las ayudas "después de haber consultado y haberse reunido con las víctimas" de la dana y le ha replicado: "Deberá dar explicaciones si se ha reunido con las víctimas, porque no tenemos constancia de todo ello y no deja de ser sorprendente que esta rueda de prensa sin preguntas la haga para anunciar ayudas a unas víctimas y unos afectados sin su presencia".

"LA ÚNICA DECLARACIÓN QUE QUERRÍA ES QUE DIMITIERA"

Mientras, Joan Baldoví (Compromís) ha calificado de "mucha verborrea" la declaración institucional de Mazón, ha asegurado que estas ayudas se habrían podido dar "mucho antes" si el Consell "no hubiera perdonado dinero a los más ricos" y ha expresado: "Me pongo en la piel de un familiar --afectado por la dana-- y la única declaración institucional que querría es que presentará su dimisión".

A su juicio, el 'president' de la Generalitat "habría tenido ese dinero para darlo cuando lo necesitaban" los afectados de la dana si no le hubiera "perdonado 14 millones a Iberdrola y 1.200 millones a las más grandes fortunas valencianas". Además, ha criticado que Mazón "ataque a los otros" pero no "reconozca que por su culpa no se han dado estas ayudas que se podrían haber dado antes".

El síndic de la coalición ha asegurado que ha "hablado" con una afectada de la dana que le ha transmitido que su padre "aún no puede bajar a la calle por culpa del ascensor". En este sentido, ha advertido de que 10 meses después de la dana hay "casi 1.000 ascensores por arreglar" y personas "que no saben dónde van a ir sus hijos la próxima semana al colegio o instituto".

Todo ello, mientras "los bomberos perdieron material y no se ha repuesto, y estamos entrando ya en época de dana", y mientras "el transporte público ferroviario dependiente de la Generalitat sigue fallando muchísimo".

VOX VE "IMPRESCINDIBLES" LAS AYUDAS

Por el contrario, desde Vox, José Mª Llanos ha celebrado "todo lo que sean ayudas para la reconstrucción" tras la dana, ha destacado que las anunciadas por Mazón son "prácticamente automáticas" y ha considerado "imprescindible" que estas lleguen, al tiempo que ha valorado que "gracias a la participación de Vox" van a poder hacerlo "con una mayor simplificación administrativa".

"Son ayudas que son imprescindibles y mucho más cuando las del Gobierno o no han llegado más allá de un tercio y además no a fondo perdido, sino siempre a modo de créditos reembolsables, y las que se supone que tienen que llegar, el otro dos tercios, pues no han llegado", ha remarcado.

A su juicio, los autónomos, las familias y el resto de damnificados por la dana "no pueden esperar a los intereses de --el presidente del Gobierno Pedro-- Sánchez y del PSOE", sino que estas ayudas "las necesitan ya". Por tanto, ha garantizado, "todas las ayudas en ese respecto van a tener nuestro apoyo".

Y EL PP DEFIENDE QUE SON "SOLUCIONES REALES"

Y la portavoz adjunta del PP Laura Chulià, como "afectada de la riada", ha asegurado que durante la mañana no ha "dejado de recibir mensajes de alegría" por parte de sus vecinos tras conocer el anuncio de estas nuevas ayudas por parte del Consell. "Eso es la gran noticia de hoy", ha afirmado, en el "inicio de esa cuesta de septiembre".

Así, ha puesto en valor que todos los afectados reciben "con gratitud ese sobresfuerzo que hace el Consell de Carlos Mazón para poder seguir ayudando a quienes más lo necesitan", todo ello, ha reivindicado, "lejos del ruido, dando soluciones reales, dando hechos y dando las certezas que necesitan los valencianos".

Además, ha celebrado que estas ayudas sean "sin burocracia", algo que debe ser "un motivo de orgullo para cualquier diputado autonómico, sea del color que sea, de la formación que sea": "Debe ser un motivo de orgullo que tu gobierno autonómico doble incluso en algunos casos las ayudas a personas que han sufrido una catástrofe natural como la que vivimos el pasado mes de octubre".

Sobre las críticas de la oposición de izquierdas a que estas ayudas llegan tarde, la diputada 'popular' ha defendido que a día de hoy la Generalitat es "la administración pública que más ha ejecutado el porcentaje de ayudas, más ayudas ha pagado y que están ya en el bolsillo de las personas afectadas". Pese a ello, ha reconocido que siempre "va a quedar mucho por hacer", algo "obvio", pero ha pedido centrarse en "sumar, colaborar y coordinarse desde todas las administraciones".

Por eso mismo, ha insistido en reclamar al Gobierno la constitución de una comisión mixta "que coordine las acciones tanto del Gobierno central como del Consell" y que, según los 'populares', es necesaria. "Lo era en La Palma cuando se constituyó 11 días después de aquella tragedia y es más necesaria que nunca 10 meses después de la riada", ha sostenido.

Chulià también ha puesto en valor "la movilización de más de mil millones que ha hecho" la Generalitat "a pleno pulmón", en un "sobreesfuerzo en solitario, unilateral y que, por tanto, requiere también volver a pensar la necesidad de ese FLA extraordinario que por primera vez en 12 años se nos ha negado a todos los valencianos".