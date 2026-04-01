PP y Vox aprueban aplicar medidas urgentes "frente al aumento de la inmigración masiva y sus negativas consecuencias"

El diputado de Vox David Muñoz - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han aprobado una iniciativa en Les Corts que aboga por aplicar medidas urgentes en la Comunitat Valenciana "frente al aumento de la inmigración masiva y sus negativas consecuencias", entre las cuales están el impulso de acuerdos para la reintegración de los menores extranjeros no acompañados bajo tutela de la Generalitat en sus países de origen y de un programa de retorno voluntario y de reintegración para facilitar a las personas migrantes volver a su lugar de origen.

Los 'populares' han enmendado en Les Corts una proposición no de ley (PNL) de los de Santiago Abascal para suavizarla y han defendido que tratan de "regular y ordenar" este fenómeno, según han argumentado, "en consonancia" con el modelo del socialista Salvador Illa en Catalunya. Sin embargo, el PSPV y Compromís

La iniciativa de los de Santiago Abascal, que se debatió el martes pero que se ha aprobado este miércoles, pedía entre otras cosas que el Consell solicite al Gobierno de España que proceda a "la repatriación de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación" y a "la deportación de cualquiera que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida, así como a todo aquel que decida no integrarse en la cultura de la nación que lo acoge o intente imponer la suya".

También llamaba a acabar con las "políticas de efecto llamada", a suspender la cooperación al desarrollo "con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios" y a publicar estadísticas periódicas "relativas a la delincuencia e inseguridad asociada con la inmigración masiva".

Sin embargo, el PP presentó a última hora del lunes una enmienda para suprimir la exigencia al Consell para la publicación de estas estadísticas y para modificar la reclamación al Gobierno de España de repatriar a "todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación" y añadirle la condición de que hayan cometido "cualquier delito o infracción grave".

Los 'populares' también modificaban la exigencia de Vox de establecer "la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y los servicios públicos y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que supongan un lastre para el estado de bienestar de los españoles" y la dejaban en el hecho de establecer que las prestaciones económicas que reciban estas personas "se liguen a la búsqueda activa de empleo".

Además, el PP añadía en la demanda de Vox al Ejecutivo central de realizar "las modificaciones legales oportunas a fin de suprimir la institución del arraigo como herramienta jurídica" para incorporarle y resaltar el carácter "excepcional, efectivo y comprobable" de la misma y destacar que reconozca "el esfuerzo real de quienes viviendo entre nosotros trabajan, respetan la ley y contribuyen. Una oportunidad individual para quienes han demostrado con hechos su compromiso con España".

No obstante, a primera hora de este martes, el PP presentó otra enmienda de modificación a la iniciativa de Vox para suprimir todo este apartado relativo a las reclamaciones dirigidas al Gobierno de España, que previamente había sido enmendado por los 'populares'.

EL PP APUESTA POR "ORDENAR" LA INMIGRACIÓN

En declaraciones a los medios en los pasillos de Les Corts el martes momentos antes de comenzar el pleno, el síndic del PP, Nando Pastor, confirmó la presentación de esta enmienda y avanzó que "parece ser que Vox la aceptará" porque ha sido consensuada con este grupo, por lo que su partido apoyará la iniciativa de los de Abascal, aunque en todo caso ha pedido "esperar al debate".

Pastor defendió que la iniciativa queda entonces "un poco en consonancia" con el modelo del presidente de la Generalitat de Catalunya, el socialista Salvador Illa, de "regular el fenómeno de la migración" y de "intentar hacer todo compatible, pero regularlo y ordenado de alguna manera". "Lo que Illa dice textualmente que las cosas están bien pero hay que ordenarlas, hay que regularlas", incidió, al tiempo que recalcó que ambas formaciones no pidan "que se expulse nadie".

DEBATE

Durante el debate en el pleno en la tarde de este martes, David Muñoz (Vox) ha defendido la PNL de su formación y ha justificado la necesidad de la misma ante la actual "crisis migratoria sin precedentes", cuyas consecuencias "las sufren los de siempre, los ciudadanos de a pie". "Nuestras calles y barrios están convirtiéndose en terreno de caza de delincuentes y violadores", ha sostenido.

De hecho, ha valorado que las peticiones de su formación recogidas en esta iniciativa son cuestiones a las que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se comprometió en su investidura para recibir los votos de Vox. Y aunque ha reconocido que el Consell "está trabajando la mayoría de las cuestiones", ha considerado necesario "darles un impulso".

Desde el PP, Lucía Peral ha acusado al Gobierno de no asumir su responsabilidad en materia migratoria y dejar al "país a la deriva", frente a lo que ha defendido el plan presentado por el jefe de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, por una "inmigración ordenada". Ha asegurado que su grupo coincide "en gran parte" con Vox, pero no con todas sus "soluciones" y por eso enmiendan sus propuestas al respecto.

Por su parte, Rocío Ibáñez (PSPV) ha definido la PNL como "un panfleto ideológico basado en el miedo" e Isaura Navarro (Compromís) ha cargado contra PP y Vox por convertir a los inmigrantes en "el enemigo de la sociedad": "Los queréis pobres y desesperados, que tengan miedo de ser expulsados".

PRÓRROGA DE LA VIDA ÚTIL DE COFRENTES

Por otro lado, el pleno de Les Corts ha aprobado con los votos de PP y Vox una proposición no de ley (PNL) del grupo 'popular' para prorrogar la vida útil de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) más allá de 2030, cuando está programado su cierre.