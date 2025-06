PSPV denuncia "la manía persecutoria al valenciano" de Vox y Compromís ensalza la lengua como "identidad, autoestima y memoria"

ALICANTE, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PP y Vox, la propuesta de declaración institucional por la que se insta a Les Corts a "la eliminación del término municipal de Alicante como territorio de predominio lingüístico valenciano y su inclusión como territorio de predominio lingüístico castellano en la Llei d'Ús y Ensenyament del Valencià".

Previo al debate político y la votación, la sesión plenaria ha contado con la participación de tres representantes de asociaciones en favor del valenciano: Soledad Pinilla, de la Associació Cívica per la Normalització del Valencià, Manuela García, de Acció Cultural del Pais Valencià, y Ana Esteve, de la asociación de padres Enric Valor.

En concreto, Pinilla ha sostenido que "Alicante habla valenciano y quiere seguir haciéndolo, y así lo dijo la ciudadanía en la consulta de las familias, aunque ahora quieren suprimirlo". "Se habla de elegir y de libertad, pero solo se da la libertad de borrar el valenciano y hacerlo desaparecer, eso es sumisión, no es educación, es destrucción", ha reprochado.

En este contexto, ha considerado que esta propuesta es "una agresión directa y frontal a nuestra lengua y a la convivencia que durante décadas ha caracterizado a esta ciudad". "No queremos que hablar valenciano sea un acto de resistencia heroica, una excepción, sino que sea vida cotidiana, cultura viva y convivencia real", ha subrayado.

En la misma línea, García ha resaltado que "no se trata de una realidad conflictiva de arrinconamiento y persecución", ya que "más de 40 años de enseñanza en valenciano han permitido a la ciudadanía tener competencia para entender los dos idiomas oficiales". "Obviar y silenciar una parte de la población y privarla del derecho de entender y apreciar la lengua histórica de la ciudad y su cultura es una acción innecesaria y hostil, un acto de exclusión lingüística", ha afeado.

Asimismo, Esteve ha apuntado que la sustitución lingüística en la ciudad "no es un fenómeno natural ni accidental, sino el resultado de la represión lingüística ejercida sobre los alicantinos en particular", y ha insistido en que la enseñanza del valenciano en Alicante "no es un elemento de conflicto, por más que algunos tratan de polemizar con esta cuestión".

"La inclusión del valenciano como materia ofrece al alumnado la posibilidad de aprender las dos lenguas oficiales del territorio, Alicante no se entiende sin el valenciano, y respetarlo, dignificarlo y reconocerlo es una cuestión de justicia", ha apostillado.

PP: "NO SUPONE DESPRECIO" AL VALENCIANO

En el turno de debate político, la portavoz del PP y concejala de Educación, Mari Carmen de España, ha sostenido que "desde el PP se defiende el valenciano como lengua propia identificadora de la Comunitat Valenciana, pero también el derecho de los ciudadanos de Alicante de educar en castellano sin obligaciones ideológicas", con un planteamiento que, a su juicio, "no supone desprecio alguno a la lengua valenciana".

"El verdadero problema lo han generado los partidos de izquierda independentistas y catalanistas, que instrumentalizan la lengua con fines políticos, mientras que los valencianos, alicantinos y castellonenses hemos demostrado que la convivencia es posible y enriquecedora entre las lenguas, y enriquecedora, pero solo si se respeta la libertad de elección de todos", ha defendido la edil 'popular'.

Igualmente, ha enfatizado que "el problema está en las imposiciones" y considera que "no ha habido nunca problemas con la lengua hasta que entró el Botànic en la Comunitat". Al respecto, ha acusado al anterior gobierno de la Generalitat de "utilizar el valenciano no para promocionarlo y salvaguardarlo, sino para engordar los bolsillos de las asociaciones catalanistas y pancatalanistas que instalaron durante su gobierno".

VOX: "CORREGIR UN DESEQUILIBRIO"

Por su lado, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha argumentado que esta declaración institucional "es para defender los derechos y libertades de los alicantinos en materia educativa, y el castellano como lengua predominante en el término municipal de la ciudad". "Se pretende la adecuación a la realidad sociolingüística de Alicante, y un paso al respeto a la lengua habitual de los ciudadanos", ha defendido.

"No se trata de eliminar derechos, sino de corregir un desequilibrio arrastrado durante décadas que no se corresponde con la realidad de las calles, comercios, hogares y entornos laborales de nuestra ciudad", ha sostenido, al tiempo que ha espetado que "forzar una presencia educativa y administrativa del valenciano en un entorno mayoritariamente castellanohablante supone vulnerar el principio de adecuación sociolingüística que recoge la Llei d'Ús y Ensenyament del Valencià".

PSPV DENUNCIA EL "RETROCESO SOCIAL Y POLÍTICO"

Desde la oposición de izquierdas, el concejal del PSPV Miguel Castelló ha reprochado que esta es "la primera consecuencia" del acuerdo por el plan económico-financiero. Ha calificado la eliminación de Alicante como territorio de predominio lingüístico valenciano como "un retroceso social y político, que ni Alicante necesita ni su gente ha pedido, que solo quiere crear conflicto, desestabilizar y plantear un problema en un tema sensible".

Asimismo, ha acusado a los ediles de Vox de tener "una manía persecutoria al valenciano", pero ha insistido en que Alicante "ha sido históricamente una ciudad valencianohablante desde el año 1296", y ha recordado que el himno de la ciudad dice 'Som fills del poble", en la lengua valenciana.

COMPROMÍS: QUIENES HABLAN VALENCIANO "CONTINUARÁN EXISTIENDO"

Por su parte, la edil de Compromís Sara Llobell ha lamentado que esta situación es "como el día de la marmota" y ha censurado que la declaración "insiste en ignorar la realidad jurídica, social y educativa de Alicante".

Así, la concejala de la coalición valencianista se ha dirigido a los miembros de Vox, a quienes ha espetado: "Aunque no les guste la realidad, no la hace desaparecer, y por más que se esfuercen en volver a los tiempos de 'Paquito Franco', la gente que habla valenciano continuará existiendo".

"El valenciano no molesta por lo que es, sino por lo que representa: identidad, autoestima colectiva y memoria democrática", ha aseverado. Además, ha recordado que ya se ha realizado una consulta lingüística para determinar la lengua base de la enseñanza en los centros educativos y "los padres y madres ya han elegido, pero no les ha gustado, porque cuando el pueblo habla pero no dice lo que quieren, no es democracia, sino es una conspiración pancatalanista", ha zanjado.

Tras la votación, que ha contado con los apoyos de PP y Vox y el 'no' de PSPV y Compromís, la oposición de izquierdas se ha levantado de sus asientos con carteles que, unidos, han formado la frase 'Sí, a Alacant es parla valencià', mientras los ediles de los partidos de la derecha han aplaudido la decisión tomada.