PP y Vox aprueban una reducción del 2% del IBI en Castelló tras abandonar la oposición el Pleno sin votar

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CASTELLÓ 15 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El equipo de gobierno de Castelló -PP y Vox- ha aprobado hoy en un Pleno extraordinario de cara a 2027 una reducción del 2 por ciento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y una bonificación del 90% de la cuota íntegra del impuesto para las empresas constructoras durante el periodo que duren las obras-, así como la exención de la tasa de terrazas para la hostelería tras abandonar los concejales de la oposición -PSPV y Compromís- sus asientos y no asistir a la votación.

De esta manera, la oposición ha manifestado su protesta después de que la alcaldesa, Begoña Carrasco, tomase la palabra para responder a la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Puerta, que ha acusado a la primera edil de no ser de fiar.

Al respecto, Carrasco se ha preguntado si es de fiar un partido (PSOE) "que dice ser abolicionista de la prostitutión mientras la comsume; que dice (Rodríguez Zapatero) que ser socialista es tener poco y dar mucho mientras atesoraba joyas en su caja fuerte; que va en contra de los grandes tenedores cuandos sus miembros se enriquecen a costa de ellos y sus ministros siguen desahuciando a gente; que amedrenta, hostiga y pretende eliminar a los jueces que van contra las causas judiciales del PSOE; y que deja que invadan el espacio territorial del país mientras su presidente se va de vacaciones".

Además, se ha preguntado si, a nivel local, "es de fiar un partido que hoy vota en contra de las bonificaciones para que se construyan viviendas cuando en su gobierno no hizo ni una vivienda de protección pública; y que impone el basurazo de Sánchez a los ayuntamientos españoles y recurre las bonificaciones que hemos aprobado para que las eliminemos y que los castellonenses paguen más". "Me pregunto si son de fiar los del tasazo de Sánchez y los 'pagafantas' que los apoyan", ha añadido.

Durante el debate de las propuestas, el portavoz de Compromís, Ignasi Garia ha señalado que estas no son las ordenanzas fiscales que necesita Castelló, y que son "electoralistas". El representante de la coalición se ha mostrado en contra de que se beneficie solo a la hostelería con la suspensión de la tasa de terrazas, "pues quien ocupa el espacio público para ganar dinero ha de aportar a la ciudad, y presentar esto cuatro veces seguidas es propaganda y vagancia".

"TRILERISMO"

Respecto a la bajada del IBI, Garcia la ha calificado de "trilerismo" porque "lo que bajan por una parte lo suben por otra" y, al respecto, ha recordado que han pedido a los técnicos que determinen si hay que revisar la tasa de basura, la cual -según ha criticado- "se ha duplicado y la bonificación de la misma a los comercios ha sido un fracaso".

El portavoz de Vox, Antonio Ortolá, ha señalado que donde su formación tiene fuerza en los gobiernos se bajan los impuestos, "y Castellón es una de las mejores pruebas". "El dinero de los castellonenses tiene que estar en sus bolsillos y hoy alcanzamos por fin la bajada del 10 por ciento del IBI que acordamos en nuestro pacto de gobierno, y esto supone devolver a los ciudadanos una parte del dinero que tanto les cuesta ganar", ha dicho.

Respecto a la suspensión de tasa de ocupación de vía pública por las terrazas, ha explicado que supone un apoyo a los hosteleros. "No queremos poner más obstáculos a los que crean riqueza", ha añadido.

Por su parte, la portavoz socialista, Patricia Puerta, ha señalado que su grupo no está en contra de bajar los impuestos cuando esto ayuda "de verdad" a las familias, "Lo que cuestionamos es que se nos presente como gran política fiscal cuando son dos medidas parciales mientras se dejan sin resolver problemas que afectan a los castellonenses", ha subrayado.

Así, ha comentado que para la mayoría de familias la reducción del IBI supondrá pagar 8 euros menos al año, lo que -en su opinión- no compensa el incremento de gastos cotidianos y ha apuntado como "contradicción" que no se baja la tasa de basura, "ya que un 60% de contribuyentes no pueden beneficiarse de las bonificaciones". Puerta ha acusado a la alcaldesa de no ser de fiar y de limitarse a "encadenar promesas incumplidas".

El concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, ha señalado que con las aprobaciones de hoy el PP cumple su palabra. Según ha explicado, frente a los 200.000 euros de ahorro fiscal del Acord de Fadrell, el actual equipo de gobierno ahorrará 13,6 millones de euros en cuatro años.

En cuanto a la tasa de basura, ha indicado que se mantienen todas las bonificaciones "porque los resultados demuestran que han funcionado, y podemos decir que casi 29.000 contribuyentes -un 40 por ciento del total- se han beneficiado de las bonificaciones".