PP y Vox rechazan en Corts crear una comisión "contra los bulos" y para el análisis de "la veracidad de la información"

La iniciativa del PSPV llamaba a luchar contra los "pseudomedios y pseudoperiodistas" que difunden "informaciones falsas" en redes

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Les Corts Valencianes han rechazado este miércoles, con los votos del PP y Vox, la creación de una comisión permanente no legislativa para el análisis sobre "la veracidad de la información pública y publicada" y "en contra de los bulos". Mientras, los 'populares' y los de la formación liderada por Santiago Abascal han censurado este "nuevo intento" de "limitar la libertad de expresión" por parte del PSOE, un partido "que en su ADN tiene la mentira y el bulo".

La iniciativa, presentada por el PSPV y enmendada por Compromís, proponía crear este organismo "desde un enfoque transversal y de ámbito competencial autonómico" y que estuviera dirigido al "estudio, seguimiento y la emisión de informes sobre la veracidad de las informaciones relativas a la Comunitat Valenciana emitidas por los medios de comunicación de cualquier índole y por las instituciones de la administración autonómica".

El objetivo de la misma sería "recoger para su análisis las informaciones emitidas" por estos organismos "que no respondan a la realidad", así como trasladar a la ciudadanía "respuestas precisas y veraces sobre los contenidos" e instar al Consell a poner en marcha políticas que garanticen un tratamiento informativo "acorde con la verdad".

La comisión, que se reuniría de forma ordinaria una vez cada dos meses y "de urgencia" en el caso de que se produzca un episodio "de catástrofe o similar", estaría formada por representantes de los grupos parlamentarios, con voz y voto, en "la misma proporción que se establece para las comisiones legislativas".

En ella podrían ser convocados representantes de los medios públicos con sede en la Comunitat Valenciana, del Consell de l'Audiovisual y de las asociaciones profesionales de periodistas, así como "de cualquier entidad, institución u organismo que se considere pertinente en cada momento", en este caso con voz pero sin voto.

"PSEUDOMEDIOS Y PSEUDOPERIODISTAS"

Al respecto, la diputada del PSPV Mercedes Caballero, que ha defendido la iniciativa, ha justificado la misma en que a día de hoy "al calor de las plataformas y las redes sociales han proliferado pseudomedios y pseudoperiodistas que, además de buscar 'likes' para su propio estrellato, están aprovechando ese poder digital para difundir todo tipo de bulos". "Enfadar a la población con informaciones falsas tiene consecuencias: desafección y polarización", ha advertido.

"Los golpes de Estado hoy no se dan entrando en los parlamentos pistola en mano. La forma moderna de atentar contra las democracias tiene un nombre: provocar la desafección de la ciudadanía con la política. Y los bulos son parte imprescindible de esa tarea", ha advertido. "Los políticos somos la democracia representativa, pero hoy las redes son la democracia directa. Permiten a cualquiera transmitir cualquier cosa que quiera comunicar, sea verdad o mentira", ha dicho.

En este punto, ha aludido a los "miles de bulos que circularon" durante el 29 de octubre --el día de la dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia--, "mientras los valencianos se ahogaban y Mazón estaba en El Ventorro". "¿Se acuerdan ustedes de la foto falsa del bombero rescatando a un bebé? Era mentira. ¿Se acuerdan de eso que siguen diciendo en la bancada de la derecha de que el presidente del Gobierno --Pedro Sánchez-- dijo que si necesitan ayuda que la pidan? Es mentira", ha agregado.

"La desinformación y los bulos hacen caer gobiernos y por eso venimos aquí", ha avisado. Por todo ello, se ha dirigido a la bancada 'popular': "Si creen en la democracia, si tienen lo que hay que tener, voten a favor y, a continuación, convoquen elecciones".

"INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD"

De su lado, la diputada de Compromís Nathalie Torres ha considerado "muy oportuna" la creación de esta comisión, aunque ha argumentado que los informes de la comisión "deberían remitirse" a la radiotelevisión pública valenciana, À Punt, "como principal medio público y referente informativo valenciano". Por eso mismo, ha subrayado que tiene "la responsabilidad de garantizar una información veraz y de calidad".

Además, a juicio de la parlamentaria, "como poder público también tenemos la obligación de impedir que las noticias no contrastadas puedan ser difundidas por los medios públicos valencianos", por lo que debe existir "una corresponsabilidad entre el poder legislativo y el servicio de información pública".

PP Y VOX VEN UN INTENTO DE "LIMITAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN"

Por el contrario, desde el PP, José Ramón González de Zárate ha ironizado con que pensaba que esta iniciativa del PSPV "era un bulo", porque esta formación "en su ADN tiene claramente la mentira". "Está diciendo no a la libertad de expresión, no a la información y no a la prensa", ha denunciado.

Además, ha bautizado la comisión permanente no legislativa que proponen los socialistas como "la del chavismo, la del sanchismo, la de la vergüenza y la de la sumisión a --Pedro-- Sánchez y --Diana-- Morant".

Y desde Vox, Ana Vega ha censurado este "nuevo intento" del PSPV de "limitar la libertad de expresión de los ciudadanos" y ha acusado a los socialistas de "señalar sin ambages a la derecha como esas fuerzas oscuras que manipulan y enredan para contaminar" a la ciudadanía.

"Tienen suerte de que no vayamos a legitimar su ejercicio de absoluta indecencia y cinismo porque, si esta comisión de verdad fuera de perseguir bulos, se estarían dando ustedes un tiro en el pie histórico, porque son ustedes el partido de la mentira constante y permanente", ha deslizado.

LAS 'FAKE NEWS' VAN "EN CONTRA DE TODOS"

En su réplica, Caballero (PSPV) ha reprochado a González de Zárate (PP) que hable de "comisión del chavismo" cuando su partido "se acaba de arrodillar, por no decir otra cosa", ante Vox para mantener a Mazón como 'president' de la Generalitat. "Pensaba que usted iba a ser un pelín más listo", ha señalado, al tiempo que ha advertido de que las 'fake news' van "en contra de todos", también del PP.

Y ha contestado a Vox que ella no ha hablado "en ningún momento de limitar la libertad de expresión a la ciudadanía", sino únicamente "de periodismo y política". Dicho esto, ha retado a Vega: "Si piensa que esto es tirarnos un tiro en el pie, vote a favor. ¿Qué más quiere? Se lo estoy poniendo en bandeja". "Se ha dado directamente por aludida", ha deslizado.