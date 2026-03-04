PP y Vox rechazan en la Diputación de Alicante una moción de PSPV y Compromís sobre "blindar" la Senda del Poeta

Pleno de marzo de la Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han rechazado este miércoles en el pleno de marzo de la Diputación de Alicante una moción conjunta de PSPV y Compromís para la "defensa y blindaje" de la Senda del Poeta, propuesta de trayecto que recorre las localidades más vinculadas a la vida del poeta oriolano Miguel Hernández.

Los grupos proponentes han recalcado que el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) ha "retirado" la subvención para este evento, algo que consideran "un ataque a la cultura, la educación y la memoria democrática".

Por ello, exigen a la Generalitat Valenciana y al IVAJ "la restitución inmediata de la financiación necesaria para su celebración anual" y que se garantice "una financiación estable y plurianual", entre otras cuestiones.

El grupo 'popular', que cuenta con mayoría absoluta en la Diputación, ha rechazado, junto a Vox, la propuesta de socialistas y Compromís, si bien ha defendido que el IVAJ está trabajando "para dar a conocer la figura del poeta a los jóvenes a través de los institutos y los ayuntamientos", al tiempo que ha aseverado que la senda "no está homologada".

OTRAS MOCIONES

Compromís también ha llevado al pleno de marzo una moción para que se active de forma "urgente" una nueva edición del Plan +Cerca, para dotarlo, en una primera fase, con 7,5 millones de euros "para los municipios más pequeños, los de menos de 10.000 habitantes". Para ello, ha pedido que se realice la modificación presupuestaria oportuna.

Desde el equipo de gobierno han abogado por una "planificación" para activar este plan, en el que, según han asegurado, ya se está trabajando "para que pueda ser una realidad cuando Intervención y la Oficina Presupuestaria lo establezcan".

"Hay voluntad política para sacarlo adelante", ha precisado la vicepresidenta segunda de la Diputación, Marina Sáez (PP), quien ha rechazado la "urgencia" mostrada por Compromís en su moción, que finalmente no ha salido adelante.

Durante la sesión plenaria se han debatido otras mociones presentadas por los grupos políticos, entre ellas una de Vox, en la que se ha reclamado "la reducción del gasto superfluo y la priorización del gasto provincial en la asistencia y cooperación municipal".

"Es necesario reorientar el gasto público hacía las funciones esenciales, priorizando el mantenimiento de carreteras rurales, abastecimiento de agua potable, saneamiento, redes de transporte público y servicios básicos", recoge la propuesta.

En ella se pide, además, que "se suprima la financiación de programas no vinculados a la asistencia a los municipios como los de igualdad de género y LGTBI, cooperación internacional o Agenda 2030". La moción ha sido rechazada por el resto de la corporación provincial al considerar que era "ideológica y carente de soluciones".

Por otra parte, el PSPV ha presentado otra propuesta para la creación de un Plan Provincial de Mobilidad Rural contra la despoblación, para el que ha solicitado una partida de 300.000 euros para municipios de menos de mil habitantes.

La moción solo ha contado con el respaldo del Compromís, mientras que el equipo de gobierno la ha rechazado al entender que la propuesta "no resuelve el problema real, además de tratarse de una competencia de la Generalitat", que "ya está trabajando en un sistema que alivie la situación".

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

De otro lado, el pleno de la Diputación ha aprobado una moción conjunta de PP, PSPV y Compromís con motivo de la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, a la que no ha querido sumarse Vox, que, además, ha votado en contra.

A través de este texto, la institución provincial ha reafirmado su "compromiso con la igualdad de género, la defensa de los derechos de las mujeres, la participación en la sociedad y la eliminación de la discriminación y la violencia de género".

"Desde la Diputación de Alicante nos comprometemos a seguir trabajando en la eliminación de todas las formas de discriminación y a promover políticas y acciones que fomenten la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, educativo y social, impulsando, asimismo, la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones y en la vida política, social y cultural de nuestros municipios", reza la moción conjunta, que se suma a la declaración de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

Los acuerdos recogidos en ella apuestan por "promover la transversalidad de las políticas de igualdad en todas las áreas de gestión de los ayuntamientos y en la propia Diputación para impregnar la igualdad de género en la acción local y provincial", así como "seguir impulsando el desarrollo de programas y actividades concretas que promuevan la igualdad real y efectiva y prevenga la violencia de género por parte de ayuntamientos y entidades", según ha detallado la institución provincial en un comunicado.

Otros de los acuerdos de la moción son "potenciar la formación de profesionales y técnicos municipales, reforzar el papel del Servicio Iguales141 de la Diputación con asesoramiento técnico en el desarrollo de políticas de igualdad en los municipios y atender y asistir técnica y económicamente a los municipios en riesgo de despoblamiento y a las mujeres del ámbito rural".