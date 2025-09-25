PP y Vox rechazan en el pleno de Alicante crear una comisión para el seguimiento de la moratoria de pisos turísticos

ALICANTE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha tumbado con los votos en contra de PP y Vox una moción del grupo socialista para crear una comisión con la que hacer un seguimiento de los acuerdos de suspensión de licencias de pisos y bloques turísticos en la ciudad. Además de la formación proponente, Compromís y EU-Podem han respaldado la iniciativa.

La portavoz del PSPV, Ana Barceló, ha subrayado que la finalidad de poner en marcha este órgano es "garantizar que las decisiones del pleno no queden en papel mojado y se cumplan", ya que "diez meses después de la moratoria de las licencias de viviendas de uso turístico se sigue sin una hoja de ruta".

En este sentido, Barceló ha manifestado que "Alicante necesita un plan y una hoja de ruta porque no se puede convivir en una ciudad donde no hay un equilibrio entre el turismo y la vivienda" y ha subrayado que "el turismo es compatible con la ciudad, pero con control y transparencia".

Por su parte, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar (PP), ha asegurado al grupo socialista que "lo que se pactó se va a llevar a cabo" y ha destacado que "el documento urbanístico de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se encuentra en fase avanzada de redacción", con la previsión de que esté "a principios de octubre".

En relación con la moción presentada, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha remarcado que "si la vivienda no se protege, la ciudad se va a quedar sin vecinos", si bien ha insistido en que "nadie está en contra de que vengan visitantes a Alicante" y en que "lo que se rechaza es el turismo mal regulado".

CATÁLOGO DE PROTECCIONES

Por otro lado, PP y Vox han rechazado la moción presentada por el grupo socialista para la creación de una comisión para el seguimiento del proceso de aprobación definitiva del catálogo de protecciones. La propuesta del PSPV la han apoyado Compromís y EU-Podem.

La edil socialista Trini Amorós ha indicado que "en el año 2020 se aprobó el catálogo y cinco años después no se sabe nada de las actuaciones llevadas a cabo, si es que se han realizado". Además, ha afirmado que el equipo de gobierno del PP "solo interviene en el patrimonio cuando es un bien de interés cultural (BIC) y con contratos de emergencia".

En respuesta, Villar (PP) ha incidido en que "es innecesaria la creación de esta comisión, ya que no va a hacer que se impulse el catálogo de protecciones", tras señalar que los casos particulares "no pueden extrapolarse".

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Carmen Robledillo, ha asegurado que este catálogo "es una imposición ideológica que no responde al interés general y la necesidad real de esta ciudad".

Durante su intervención, la edil de Compromís Sara Llobell ha apuntado que "en estos años se ha perdido parte del patrimonio por no haberse aprobado esta iniciativa cuando tocaba", por lo que ha exigido "que se apruebe definitivamente y de forma urgente".

ZONAS VERDES

Compromís ha presentado la última moción en el pleno de este jueves en la que ha exigido la creación de una comisión con el objeto de "analizar el actual servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes de la ciudad".

La propuesta se ha rechazado finalmente, ya que los 'populares' han votado en contra, Vox se ha abstenido y el sí de PSPV, Compromís y EU-Podem no ha permitido lograr la mayoría necesaria suficiente para que saliera adelante.

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha pedido que "se utilicen herramientas para inspeccionar a las entidades encargadas del servicio de mantenimiento", así como para "auditar la gestión del contrato de las zonas verdes". Asimismo, ha señalado que en diversas zonas "no se están cumpliendo los pliegos" y ha afirmado que "faltan 150 trabajadores de limpieza".

El edil de Parques y Jardines, Rafael Alemañ (PP), le ha replicado que "las quejas se atienden" y ha manifestado que "ni con las revisiones cuatrimestrales se puede asegurar al cien por cien que no se caiga ningún árbol".

Por parte del grupo socialista, el edil Raúl Ruiz ha destacado que "nadie fiscaliza de verdad lo que se hace y como consecuencia el arbolado se encuentra sin podar y los parques están secos". "Alicante tiene montes urbanos que deberían ser espacios de biodiversidad y lo convierten en auténticos polvorines", ha agregado.

Desde Vox, el concejal Óscar Castillo ha manifestado que "los alicantinos esperan soluciones reales", por lo que ha propuesto un plan de limpieza "estacional" con diversas medidas como una aplicación con apartado específico de parques y jardines o mejoras en los equipos.

Por ello, ha matizado que Vox esperará cien días para que Alemañ "demuestre que puede cambiar el rumbo de su Concejalía" y ha expresado que, en caso contrario, serán ellos quienes presenten soluciones.

Asimismo, Copé (EU-Podem) ha reclamado que "se convoque y actualice el servicio de mantenimiento de las zonas verdes", así como "una comisión específica que pueda detectar deficiencias y aportar propuestas que garanticen un servicio digno y eficaz".