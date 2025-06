PP y Vox rechazan propuestas del PSPV contra la prostitución con críticas al 'caso Cerdán'

Los socialistas denuncian que el debate se haya convocado justo después de los audios de Ábalos y Koldo

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han rechazado en la comisión de Igualdad de Les Corts dos proposiciones no de ley (PNL) del PSPV para implantar medidas a favor de abolir la prostitución en la Comunitat Valenciana, en un debate cargado de críticas por el 'caso Cerdán' desde los grupos de derechas.

Los socialistas han acusado a los 'populares', que presiden esta comisión, de convocar la votación de las propuestas justo unos días después de que trascendieran los audios del informe de la UCO de la Guardia Civil en los que se escucha al exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García hablar sobre mujeres prostituidas.

En concreto, la primera PNL instaba a modificar la Ley 14/2010 de espectáculos públicos para prohibir la difusión de cualquier publicidad que aluda a la prostitución, así como para establecer sanciones para los puteros. La segunda PNL pretendía cambiar la Ley 6/1991 de carreteras para considerar infracción grave la solicitud o aceptación de servicios sexuales retribuidos y para impulsar un plan de apoyo a las personas prostituidas.

Ambas iniciativas no han salido adelante por el 'no' de los diputados de PP y de Vox, mientras Compromís se ha abstenido en las dos votaciones. El PSPV quería avanzar en tres direcciones: eliminar la demanda de prostitución, un mayor control de los establecimientos que se dedican a la explotación sexual y garantizar la atención de las mujeres afectadas, que ven como la medida más importante porque "de nada sirve un sistema sancionador si no se atiende a las víctimas", remarcan fuentes del grupo parlamentario.

La diputada socialista Rosa Peris ha defendido la necesidad de acabar con "la nueva forma de esclavitud del siglo XXI", al tiempo que ha puesto el foco en "quienes la sostienen, los que pagan". "Mientras existan personas dispuestas a pagar por acceder al cuerpo de una mujer o una niña seguirán existiendo estructuras que lo posibiliten", ha advertido.

"GUARDADAS EN UN CAJÓN MÁS DE UN AÑO"

Dicho esto, ha lamentado que ambas iniciativas hayan estado "guardadas en un cajón" tras estar "más de un año sin incorporarse al orden del día" de esta comisión por parte del PP, partido al que ha afeado que esta misma semana, "corriendo", las haya puesto encima de la mesa para intentar "sacar tajada política del drama que viven las mujeres prostituidas". "Habla mal de quienes están intentando este atropello", ha subrayado.

Así, y pese a que exista "muy mala intención en este debate", se ha mostrado dispuesta a abrirlo y a defenderlo "con la misma coherencia que hemos hecho siempre" desde el PSPV. "Siempre hemos estado por la abolición de la prostitución", ha destacado, al tiempo que ha prometido no moverse "ni un ápice" de sus posiciones.

"NO BASTA CON SANCIONAR"

Desde Compromís, Verònica Ruiz ha recalcado que "no basta con sancionar, sino con garantizar alternativas vitales dignas para las víctimas". "Todas estas enmiendas están dedicadas a no dejar en la cuneta ni a una sola persona en estado de prostitución", ha expuesto. Sin embargo, ha lamentado el "sinsentido" vivido en la comisión porque no se ha hablado ni un solo minuto por parte de las derechas sobre las dos proposiciones de ley".

Entre sus enmiendas, aceptadas por el PSPV, la coalición propone un plan integral de apoyo, acompañamiento e inserción social que asegure mecanismos de protección y el acceso a servicios públicos, una vivienda y un empleo para garantizar "una vida digna". También plantea crear un observatorio sociológico sobre la prostitución, así como campañas de sensibilización comunitaria y la inclusión de contenidos educativos específicos para concienciar sobre la violencia y explotación.

Otro de los puntos es la necesidad de proteger específicamente a las personas migrantes en situación administrativa irregular que se encuentran en contextos de prostitución. Compromís defiende que cuando la policía se encuentre con una persona prostituyéndose que es migrante y no tiene papeles "no se debe iniciar el expediente administrativo regulador". Por ello, propone que Les Corts impulsen una iniciativa legislativa en el Congreso para modificar la Ley de Extranjería e incluir una vía extraordinaria de regularización administrativa para las personas prostituidas.

PP Y VOX REPLICAN AL PSPV CON ÁBALOS Y KOLDO

Por el contrario, desde el PP, Verónica Marcos ha pedido "de una vez por todas terminar con esta farsa abolicionista" del PSPV y ha argumentado que estas reformas legislativas "no protegen a las mujeres prostituidas ni les dan una salida", por lo que ha pedido a los socialistas "que dejen ya de utilizar a las mujeres para blanquear a sus compañeros de partido".

"Mientras hay dirigentes socialistas que se comportan como auténticos proxenetas, hay mujeres prostituidas que quieren salir y siguen invisibilizadas", ha advertido Marcos, que ha hecho hincapié en los "momentos muy duros y difíciles" para el PSOE tras el informe de la UCO "relatando las andanzas de los pasajeros socialistas del Peugeot". "Detrás de esa bandera de la igualdad y feminismo lo que habían era catálogos de prostitutas a las que colocar para la satisfacción de ciertos dirigentes", ha denunciado.

"Dicen que quieren cerrar prostíbulos, como los que frecuentaban a sus compañeros de partido, pero convierten a los paradores nacionales en clubs de alterne encubiertos. Prometen salidas dignas para las mujeres prostituidas, pero les dan sueldos públicos para seguir arrodilladas ante sus jefes", ha sostenido. "Puede que puteros hayan en todas partes, pero solo los socialistas lo han sido con dinero público, y esto es todavía más asqueroso", ha agregado.

Y Ángeles Criado (Vox) ha denunciado la "hipocresía, maldad y falsedad" que aparentan en el PSPV al estar "preocupados por la prostitución" mientras impulsan una "política de puertas abiertas en connivencia con las mafias de trata". "¿Qué es lo que pretenden realmente, a qué juegan?", ha preguntado a los socialistas, al tiempo que ha considerado que resultaría "más coherente" controlar la entrada de inmigración ilegal y "ayudar en origen".

Además, ha lamentado que los socialistas, por "el maldito enfoque de género", olviden que "también hay hombres víctimas de prostitución", al tiempo que ha denunciado sus "contradicciones" por defender esta iniciativa mientras a Ábalos "le pilla la UCO con Anaís, una actriz porno", y Koldo era "exportero de un puticlub". "En fin, lo que saldrá. Distraídos vamos a estar", ha augurado.