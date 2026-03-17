PPCV afirma que el cierre de Cofrentes es un "suicidio energético que destruirá la autonomía" de la Comunitat Valenciana

El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Gil, - PPCV

VALÈNCIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPCV, Carlos Gil, ha defendido este martes la continuidad de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) y ha advertido que su cierre sería un "suicidio energético" porque supondría "destruir la riqueza y la autonomía de la Comunitat Valenciana".

Ante el plan de desmantelamiento previsto por el Gobierno de España, Gil ha subrayado en un comunicado: "Cofrentes, Almaraz y nuestras centrales nucleares no son el problema; son, precisamente, el dique de contención contra la precariedad energética".

Desde el PPCV se señala la "profunda contradicción" entre la hoja de ruta de Pedro Sánchez y la estrategia que se marca desde las instituciones europeas.

"En Europa lo tienen claro y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, lo ha dicho sin ambigüedades: no podemos permitir cierres prematuros en un momento internacional tan frágil", ha recordado Gil.

El secretario general ha lamentado que, mientras Bruselas exige realismo para contener el impacto económico, "en España el Gobierno quiere cerrar Cofrentes en 2030, a pesar de que las centrales nucleares generan el 20% de nuestra electricidad y son la fuente más estable y fiable del sistema".

Carlos Gil ha puesto el foco en la falta de criterio del partido del Gobierno, destacando que "en Bruselas, el partido de Sánchez mantiene la posición contraria a la que defiende aquí, demostrando que ni ellos mismos tienen una postura clara". Para el PPCV, esta deriva ideológica pone en riesgo el suministro de hogares e industrias que necesitan certidumbre.

Más allá de la estabilidad del sistema eléctrico, ha señalado que "cerrar Cofrentes es perder autonomía energética, pero también supone la destrucción de miles de empleos y de la formidable creación de riqueza que esta planta ha significado históricamente para la comarca del Valle de Cofrentes-Ayora".

La propuesta de los 'populares' pasa por un modelo energético pragmático y equilibrado. "Nuclear más renovables es igual a energía limpia y asequible durante todo el año", ha sentenciado Gil. El dirigente del PPCV ha concluido haciendo un llamamiento al Gobierno para que abandone el "dogmatismo" y escuche a la Comisión Europea: "Es hora de elegir el sentido común, por nuestra industria, por nuestros hogares y por el futuro de España".