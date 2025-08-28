El PPCV arrancará el curso político el 12 de septiembre con Mazón y Tellado en Benidorm (Alicante)

Archivo - Imagen de archivo del presidente del PPCV, Carlos Mazón (i), y el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado (d), durante la Junta Directiva Provincial del PP de Alicante. - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) arrancará el curso político el próximo viernes 12 de septiembre en Benidorm (Alicante), en un acto en el que participarán el presidente de los 'populares' valencianos, Carlos Mazón, y el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Al acto también asistirán los presidentes provinciales de Alicante, Toni Pérez, de Valencia, Vicent Mompó, y de Castellón, Marta Barrachina, además del secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca.

La tradicional cena de inicio de curso político de los 'populares' valencianos será un acto para militantes y simpatizantes y tendrá lugar en Benidorm.