El PPCV asevera que Morant "sabe mucho de guerras" tras la expulsión del alcalde de Almussafes del PSOE

VALÈNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El síndic del GPP en Les Corts, Nando Pastor, ha señalado que la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, "sabe mucho de guerras internas, con el campo de batalla abierto en Almussafes".

En estos términos se ha manifestado el 'popular', en un comunicado, después de que Diana Morant se haya mostrado "muy orgullosa" tras la expulsión del alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, al mismo tiempo que ha subrayado que el Partido Socialista está "en el lado correcto de la historia".

Cabe recordar que el PSOE anunció este viernes la expulsión del alcalde de Almussafes, a quien ya había abierto expediente tras las denuncias contra él presentadas por dos empleadas municipales por acoso sexual y laboral. Según confirmaron a Europa Press fuentes socialistas, la medida --avalada por la Secretaría de Organización del partido, inciden-- se toma teniendo en cuenta también los comentarios que el primer edil ha venido realizando en las últimas semanas en las "revictimizaba" a las denunciantes.

El síndic 'popular' ha indicado que "el PSPV es el partido de --Pedro-- Sánchez y la mentira continuada". "Parece que Morant se olvida que quien ha enviado una fragata a la guerra es el gobierno de Sánchez. Los socialistas ya no engañan a nadie con sus mentiras, enredos y polémicas artificiales para intentar desviar la atención sobre el hedor a putrefacción que rodea toda su gestión. Dicen una cosa y hacen otra. En realidad, la única que conoce es la que ella está librando en Almussafes", ha resaltado.

En este punto, Pastor ha expresado que "no es de extrañar que pierdan votos a espuertas en todos lados" porque, ha dicho, "cada vez que Morant abre la boca demuestra que ya no tienen argumentos ni excusas ante su caótica gestión y se tienen que remontar a hechos del siglo pasado, cuando --José María-- Aznar fue presidente, para intentar justificar su política errática actual".

"La ministra sanchista debería ponerse a trabajar en lugar de lanzar chascarrillos y tonterías para desviar la atención sobre la insoportable corrupción del agónico y decadente gobierno sanchista que discrimina y castiga a la Comunitat Valenciana", ha abundado.

Con todo, el síndic 'popular' ha recordado a Diana Morant que "el PP no está en el Gobierno de España", al tiempo que ha agregado que ella sí forma parte "de ese gobierno sanchista con unas responsabilidades en su cargo como ministra que no ejerce ni asume".

"Más le valdría ocuparse de la crisis del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) donde ahora le ha estallado un nuevo escándalo a Morant con el despido de nueve trabajadoras con una situación laboral sospechosa. Este centro oncológico, antes referente, se encuentra en estado crítico por la incapacidad de la ministra", ha sentenciado.