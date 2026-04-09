El PPCV cree que el caso del excomisionado para la dana "es un ejemplo de la indigencia moral del sanchismo valenciano"

Archivo - Imagen de archivo de la diputada del PP Laura Chulià - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en Les Corts, Laura Chulià, ha señalado que el caso del excomisionado especial del Gobierno para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la dana, José María Ángel, "es un ejemplo de la indigencia moral del sanchismo valenciano" y ha criticado que "la corrupción en el núcleo duro del socialismo valenciano es un suma y sigue".

Así lo ha señalado en un comunicado después de que la Sección Tercera de la Audiencia de Valencia haya revocado el archivo de la causa abierta a raíz de una denuncia por falsedad en documento público contra Ángel, y haya ordenado iniciar la instrucción al considerar que no es descartable que el denunciado hiciera valer su título falso para acceder a dos prórrogas en el servicio activo en la Diputació provincial solicitadas en 2023 y 2024.

Para Laura Chulià, "con la reapertura del caso se podrán depurar responsabilidades de un caso escandaloso para la sociedad valenciana, con un perjuicio económico estimado en más de 800.000 euros abonados en sueldos públicos durante más de 40 años".

La portavoz 'popular' ha señalado que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, "es la máxima responsable de las universidades en España y, pese al escándalo, siempre ha puesto en valor a este presunto farsante, negándose a investigar en el Ministerio este caso".

A su juicio, "el caso del excomisionado del Gobierno para la dana, un presunto timador falsificador de títulos, es un claro ejemplo de una izquierda instalada en el poder sin límites morales, que se siente impune para la comisión de presuntos delitos: Ábalos, el hermano de Puig, los escándalos de la gestión de Morant en el CNIO, la falsificación de títulos de Jose María Ángel, las mentiras de las dos licenciaturas en el currículum de Pilar Bernabé, el sospechoso acceso de su subdelegado del Gobierno... la corrupción del socialismo es un suma y sigue continuo".

La portavoz 'popular' ha afirmado que "solo hay que escucharles y ver cómo actúan para comprobar que se sienten por encima de la ley. Lejos de pedir perdón echan mano de unos aires de superioridad moral para andar dando lecciones a los demás".

Según Chulià, "los ciudadanos estamos cansados de soportar el desfile de los continuos episodios de ladrones con sobres y bolsas de billetes, mordidas, abusos, pagar 'sobrinas' con dinero público, ineptitud y enchufes en el entorno del gobierno sanchista. Y siguen ahí aferrados al poder a costa de lo que sea, sin dar explicaciones ni pedir disculpas".