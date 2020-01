El PPCV denuncia que los "impagos" de Marzà "paralizan las obras de centros escolares en los municipios"

Publicado 05/01/2020 13:22:38 CET

VALÈNCIA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del PP en Les Corts Valencianes, Beatriz Gascó, ha denunciado que los "recortes" e "impagos" del conseller de Educación, Vicent Marzà, "paralizan obras de centros escolares en los municipios que se ven ahogados por los impagos del Edificant".

Gascó ha acusado a Marzà de "ahogar a los ayuntamientos y a las empresas". Así, ha criticado en un comunicado que "los propios arquitectos han duplicado el número de reclamaciones por la baja calidad demandada en los proyectos provocando situaciones como el reciente desplome de la pared de un colegio en obras en Alfafara y la diferencia de criterios en los pliegos de los concursos, en muchas ocasiones contradictorios".

"También ya se están paralizando algunas obras en municipios por los impagos de Marzà", ha denunciado, antes de indicar que "muchas familias han pedido en sus cartas a los Reyes Magos la reforma de su colegio que con el Botànic nunca llega porque el plan Edificant es un fracaso absoluto".

Los datos, según el PP, "demuestran que el Consell está recortando presupuesto para la construcción de centros y no paga a los ayuntamientos". "Con el mayor presupuesto en la historia para construir colegios Marzà se ha convertido en el conseller que menos centros educativos ha construido en la Comunitat Valenciana desde tiempos inmemoriales", ha apostillado.

Gascó ha manifestado que "la ejecución presupuestaria de 2019, según los datos oficiales de la propia Generalitat, señalan que de los 214 millones de euros recogidos en los presupuestos de 2019 para construcción de centros escolares solo han pagado 6,1 millones, es decir, el 0,3% del total, lo que da a entender la parálisis total en la construcción de centros escolares".

"CUATRO AÑOS DE INCUMPLIMIENTOS"

La portavoz del PP ha lamentado que "han sido cuatro años de incumplimientos, de parálisis en la construcción de colegios, de tres planes de construcción distintos y de bandazos ante la ineficacia en la gestión".

En este sentido, ha denunciado que "no han cumplido con su promesa de acabar con los barracones en cuatro años y no ha habido ni un solo centro nuevo puesto en marcha por el Botànic en la anterior legislatura que no hubiera empezado a hacerse con el PP, pero Marzà ya no puede seguir viviendo de las rentas".

Gascó ha señalado que "la cesión de competencias a los ayuntamientos" ha sido una "decepción total" por los "incumplimientos del Consell, que han provocado paralización de obras, falta de agilidad en los pagos a los municipios y ausencia de control por parte de la Conselleria".

Finalmente, la diputada 'popular' ha acusado a Marzà de "no cumplir con sus obligaciones". "Se le ha olvidado construir al estar solo pendiente de politizar la educación pública, apostando por un modelo mediocre donde quiere imponer en las aulas su manera de hablar y su manera independentista de pensar", ha zanjado.