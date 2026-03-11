El PPCV denuncia el "incremento" de anulaciones y retrasos en Cercanías en las últimas semanas

González de Zárate - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Infraestructuras y Transportes del grupo popular en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha denunciado el "continuo incremento" de anulaciones y retrasos acumulados en las últimas semanas "por el abandono del servicio que se traduce en el creciente deterioro de Cercanías".

González de Zárate ha señalado en un comunicado que "desde el Gobierno no solo no hacen nada para solucionarlo, sino que incluso desvían los trenes para que los usuarios no puedan llegar a Valencia en Fallas. Una vez más Pedro Sánchez abandona a los valencianos con una total falta de previsión".

Y ha agregado: "Lo de dejar a la gente sin poder llegar a Fallas en tren sin plantear alternativas es el botón de muestra del desprecio a los valencianos y de la progresiva pérdida de calidad en el servicio público que utilizan miles de viajeros. Lo lógico hubiese sido que, si bajan los pasajeros en una estación sin conectividad con el centro de València por motivos de seguridad para evitar aglomeraciones puntuales, se les facilitase un enlace con una estación de Metrovalencia. Es la Generalitat quien tiene que proponer soluciones y reforzar los servicios de Metrobús interurbanos entre Albal y Torrent para cubrir los defectos de Renfe como ha estado haciendo con la línea C3 de Cercanías".

El diputado popular ha advertido de que "el sistema ferroviario se encuentra en una situación cercana al colapso tras años de abandono e insuficiente inversión". "Es increíble que no se arbitren soluciones ante la evidencia de los problemas estructurales que se vienen arrastrando", ha apostillado.

González de Zárate ha señalado: "Todos los días nos encontramos en que las líneas C1 a Gandía, C2 a Xátiva, C3 a Buñol, o la C6 a Castellón, padece incidencias, retrasos y anulaciones de servicios que perjudican seriamente a los viajeros. Se encuentran a diario con unas instalaciones obsoletas y mal cuidadas: pésima iluminación de andenes, trenes masificados, ascensores averiados, baños fuera de servicio, obras abandonadas, taquillas cerradas, trenes grafiteados, etc. Lo peor es que desde el Ministerio de Oscar Puente no solo no ponen ninguna solución y niegan inversiones, sino que incluso echan la culpa a los demás".

El portavoz popular ha afirmado que "el Gobierno de Sánchez se está cargando un servicio público esencial por su desprecio a la Comunitat Valenciana". "Exigimos inversiones reales para reforzar el ferrocarril público. Mientras Cataluña recibe acuerdos a medida e inversiones, aquí el servicio cada día se deteriora más. No pedimos privilegios, pedimos inversiones reales, mantenimiento y un servicio ferroviario digno para los valencianos", ha reclamado.

Respecto al plan de obras rápidas anunciado por el ministro Puente en varias estaciones, el portavoz popular ha mostrado su escepticismo. "Parece un nuevo anuncio como cortina de humo ante las críticas. Son apenas 3,2 millones de euros para 15 estaciones durante 18 meses a partir del próximo mes de mayo según asegura el ministro. No es la primera vez que anuncian algo y luego no hacen absolutamente nada".

En este sentido, González de Zárate ha recordado que "en el Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana 2017-2025 solo ha ejecutado el 43,9% de las actuaciones, con obras clave sin iniciar y ni un solo tren nuevo entregado de los 58 prometidos. Esa es la realidad".