El PPCV exige ayudas para la industria y el sector del mármol "para evitar que siga languideciendo"

ALICANTE, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha exigido ayudas para la industria y el sector del mármol y la piedra, "que lleva tres años sin entrar en las prioridades de los fondos europeos". "No tiene ayudas directas y no podemos permitir que siga languideciendo", ha dicho.

Mazón se ha pronunciado así en Novelda (Alicante), donde ha presentado al candidato del PPCV a la alcaldía, David Beltrá, y ha inaugurado la sede electoral del PP de Novelda.

El presidente del PPCV ha afirmado que el cambio "es despertar". "Novelda tiene enormes posibilidades e historia, pero no tiene ambulancia 24 horas, el centro de salud no atiende especialidades y los jóvenes no tienen ayudas para desplazarse en autobús", ha lamentado.

En esta línea, ha criticado que Novelda "no figura en la agenda de Ximo Puig ni de Pedro Sánchez" y ha reclamado apoyo "para mejorar sus conexiones, para vertebrar, para expandir su industria, para atraer inversiones".

Así, ha indicado que para el PPCV "son esenciales la mejora de las infraestructuras, así como la defensa del agua o el mantenimiento del servicio de emergencias CICU que ha sido suprimido de la provincia de Alicante para centralizarlo en Valencia", ha apostillado.