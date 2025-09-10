El PPCV exige a Gobierno y CHJ que "expliquen por qué mandaron a casa" a agentes medioambientales el día de la dana

Archivo - El portavoz del PP de Valencia y miembro del comité ejecutivo nacional, Juanfran Pérez, durante una entrevista para Europa Press, a 15 de julio de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El síndic del Partido Popular en las Corts Valen - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

La información sobre horarios remitida a Les Corts por la confederación señala que la mayoría trabajaron por la mañana y tres hasta las 17.00h

El síndic del Grupo Popular en Les Corts Valencianes, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido explicaciones al Gobierno y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre que "ninguno de los agentes responsables de vigilar barrancos trabajó la fatídica tarde de la dana". "Y siguen sin hacer nada para remediar esta situación".

El portavoz 'popular' ha hecho estas manifestaciones, en un comunicado, a raíz de la información remitida por la CHJ Le Corts tra la solicitud de datos derivada del Plan de Trabajo de la Comisión de investigación parlamentaria sobre la dana en la que el organismo da cuenta de los horarios en los que trabajaron los agentes medioambientales.

En este sentido, detalla que el jefe de zona y responsable de subzona trabajaron de 8 a 17 horas, "no sólo durante los días 28, 29, 30 y 31 de octubre, sino también durante los días sucesivos, del 1 al 3 de noviembre".

El agente responsable de subzona trabajó de 8 a 17 h los días 28 y 29 de octubre, ausentándose de su puesto de trabajo los días sucesivos por defunción de un familiar, mientras que el agente responsable del sector 64 se encontraba de baja médica. En el caso de otro trabajador medioambiental sufrió la pérdida del vehículo en el desempeño de sus funciones durante el día 29 de octubre en la zona de Utiel.

El resto de guardas y agentes, señala la documentación remitida por la CHJ a la que ha tenido acceso Europa Press, realizaron sus funciones "mayoritariamente en horario de mañana".

"Las labores desarrolladas durante los días 28 y 29 de octubre de 2024 --prosigue-- consistieron principalmente en la vigilancia del dominio público hidráulico y la atención de solicitudes de información por parte de las distintas unidades administrativas de la Confederación, para el seguimiento del episodio de avenidas del día 29 de octubre. En los días posteriores, la labor principal consistió en la evaluación de daños al dominio público hidráulico y la atención y resolución de dudas a las personas, en la medida de lo posible, dado que los caminos y accesos estaban muy dañados y la disponibilidad de coches se vio comprometida".

Estas labores se complementan con la elaboración de informes y la gestión de la información recogida en campo, que se realiza en oficina, o en este caso, en el domicilio, durante parte de la jornada laboral.

En cuanto al seguimiento en ramblas, barrancos y zonas inundables por lluvias in situ, la CHJ sostiene en su escrito que, el control pluviohidrológico en ramblas y barrancos, "debido a la rapidez con que se generan las crecidas, es imposible sin la total colaboración de los ayuntamientos, siempre apoyados desde los centros de coordinación de emergencias".

"Es básico, por lo tanto, que exista una buena sistemática de transmisión de la información entre los ayuntamientos de una misma cuenca fluvial, y que estos pongan en marcha su propio Plan de actuación municipal frente a inundaciones", apunta.

E incide en que, en estos casos, "la CHJ no es quien realiza el seguimiento, sino quien, previa petición del CCE, contrasta la información que llega a éste. Ese es el motivo por el cual en algunos barrancos hay puntos de control, que no son estaciones de aforo, sino sensores de nivel que, como se pondrá comprender, son muy vulnerables en una crecida de gran magnitud".

"Por lo tanto, es el CCE el que ha de realizar el seguimiento, con la información que recabe de todos los agentes implicados, no sólo la CHJ, u otras,sino también los municipios y los Servicios de intervención desplegados en el territorio, especialmente Guardia Civil, Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat, Policía de la Generalitat, Agentes medioambientales y recursos adscritos al Servicio de Vigilancia Preventiva frente al riesgo de incendios forestales de la Consellería competente, Brigadas de la Diputación Provincial de Valencia, Comunidades de regantes y servicios del ciclo integral del agua que informarán a ayuntamientos", agrega.

Desde el Partido Popular de la Comunitat Valenciana condideran que la información proporcionada por la confederación hace que "el falso relato del Gobierno de Pedro Sánchez en cuanto a la fatídica riada del 29 de octubre ya no se sostiene". "Ahora hemos conocido que ninguno de los agentes responsables de vigilar barrancos trabajó la fatídica tarde de la dana. Y siguen sin hacer nada para remediar esta situación", ha lamentado Pérez Llorca.

"DESINTERÉS POR LA PREVENCIÓN"

Para el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, "esta es otra muestra del desprecio total del gobierno sanchista a la Comunitat Valenciana y de su desinterés por la prevención".

"El Gobierno de Sánchez era el responsable de avisar del caudal de los barrancos, infraestructuras que llevan años olvidadas y que ese fatídico día nadie se encargó de vigilar. Si esos agentes, si los técnicos de las CHJ hubiesen estado pendientes de lo que debían y avisado en el momento oportuno de la gran cantidad de agua que venía, sin duda se hubiese podido avisar a la población mucho antes", ha afirmado.

Además, en cuanto a los sistemas de medición y vigilancia de los caudales, Juanfran Pérez ha insistido que su implantación es "urgente y esencial" porque la lluvia "no entiende de trámites administrativos ni de esperas". Ante esto, el también secretario general de los populares valencianos ha remarcado que "toda la Comunitat Valenciana está en peligro, desde la Vega Baja hasta el Baix Maestrat, por lo que no nos valen ya más excusas ante la falta de inversión de un Gobierno que solo hace dejar de lado a los valencianos".

Un sistema que, por otro lado, "ayer mismo demostró que no es el más fiable, ya que marcaba una alerta roja en el barranco del Poyo por un caudal de más de 150 metros cúbicos y sin embargo estaba totalmente seco", ha expuesto.

Finalmente, el 'síndic' popular ha puesto en valor el trabajo del Consell de Carlos Mazón "que está asumiendo labores que no son de su competencia como la limpieza del alcantarillado, porque ya no se puede demorar más". "Llega una nueva temporada de lluvias, esta misma semana se ha activado la alerta naranja en toda la provincia de Alicante, y el Gobierno no ha movido un dedo por limpiar cauces ni acelerar los trabajos de reconstrucción", ha concluido.