El PPCV exige al Gobierno que ejecute las obras antirriadas de manera "urgente" y "prioritaria"

VALÈNCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Agua del Grupo Parlamentario Popular (GPP), María Gómez, ha exigido al Gobierno central que se ejecuten de manera "urgente" y "prioritaria" las obras antirriadas y la limpieza de cauces "porque no se puede estar con el corazón en un puño cada vez que hay un episodio de lluvias fuertes".

El PP ha presentado una propuesta en este sentido que será debatida esta semana en el pleno de Les Corts, según ha informado la formación política en un comunicado.

La diputada 'popular' ha insistido en que "en los últimos días y semanas ya se han vivido varios episodios de alertas en la Comunitat Valenciana con el temor por lo que pudiera ocurrir". "El modo de evitar posibles daños es acondicionar todos los cauces de ríos, barrancos y ramblas de nuestro territorio, pero desde el Gobierno parecen no entenderlo", ha manifestado.

"La prevención más eficaz se consigue mediante la ejecución de infraestructuras antirriadas y obras hidráulicas" ha subrayado Gómez, quien ha añadido que tanto la limpieza como el mantenimiento y vigilancia de los cauces "es competencia exclusiva del Gobierno de España a través de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el caso de la Comunitat".

"Exigimos que se lleven a cabo todas las infraestructuras hídricas antirriada previstas en la Comunitat Valenciana para garantizar la seguridad de los ciudadanos ante fenómenos de lluvias extremas", ha incidido.

A su juicio, "lo que no es de recibo es que el Gobierno siga sin construir las infraestructuras necesarias para proteger a la población frente a fenómenos extremos cada vez más intensos y recurrentes o que a estas alturas, por ejemplo, la CHJ todavía no haya implantado el plan de emergencia en 26 de sus 27 presas".

Además, "es absolutamente urgente la limpieza y mantenimiento de todos los cauces de ríos, barrancos y ramblas de la Comunitat Valenciana", ha defendido.

En este último caso, la diputada popular ha apuntado que, "al menos se permita a los municipios que, dentro de su entorno urbano, puedan realizar ellos mismos la limpieza de los cauces".